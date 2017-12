Dvadsať krajín EÚ ešte nezaviedlo nové predpisy v oblasti telekomunikácií

Európska komisia (EK) zaslala dnes žiadosť o poskytnutie vysvetľujúcich informácií 20 členským štátom Európskej únie (EÚ), ktoré zatiaľ neoznámili implementáciu nových predpisov EÚ o telekomunikáciách do vnútroštátneho práva. Žiadosť zaslali aj vláde Slov

19. júl 2011 o 15:49 TASR

Brusel 19. júla (TASR) enskej republiky.

Termín na presadenie nových predpisov, ktoré stanovil Európsky parlament (EP) a schválila Rada ministrov EÚ, uplynul dňom 25. mája 2011. Žiadosti o poskytnutie vysvetľujúcich informácií majú podobu výziev v rámci procedurálneho postupu EÚ o neplnení si povinností.

Vďaka novým predpisom, ktoré zatiaľ začlenilo do svojej legislatívy len 7 štátov únie, podniky a spotrebitelia získavajú nové práva, pokiaľ ide o telefóny, mobilné služby a prístup k internetu. Nové predpisy zahŕňajú právo zákazníkov na zmenu telekomunikačného operátora bez zmeny telefónneho čísla iba v priebehu jedného dňa, právo na zrozumiteľnejšie informácie o ponúkaných službách a kvalitnejšiu ochranu osobných údajov dostupných on-line.

Nové právomoci Európskej komisie v oblasti dozoru a regulačnej právomoci Združenia európskych regulačných orgánov v oblasti elektronických komunikácií (BEREC) vytvoria prostredie právnej istoty a umožnia telekomunikačným operátorom rast na celoeurópskom telekomunikačnom trhu.

Legislatívny proces implementácie nových predpisov prebieha vo všetkých členských štátoch EÚ, oznámila dnes EK, ale iba 7 z nich si svoje povinnosti do stanoveného termínu splnilo: Dánsko, Estónsko, Fínsko, Írsko, Malta, Spojené kráľovstvo a Švédsko. Ostatných 20 členských štátov musí na výzvu EK odpovedať do dvoch mesiacov. Ak tak niektorý členský štát neurobí alebo ak nebude komisia s odpoveďou spokojná a niektorá krajina odmietne formálnu žiadosť na zavedenie nových predpisov do vnútroštátnej legislatívy, EK sa obráti na Súdny dvor Európskej únie.

Členské krajiny EÚ, ktoré zatiaľ nezaviedli nové predpisy do vnútroštátneho práva: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Taliansko a Španielsko.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)