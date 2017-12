Telefónica nepotrebuje ďalšiu licenciu na spustenie LTE

Spoločnosť Telefónica Slovakia, ktorá poskytuje služby pod značkou mobilného operátora O2, má podľa slov jej generálneho riaditeľa Johna McGuigana ako jediná na Slovensku reálnu možnosť spustiť mobilnú sieť štvrtej generácie Long Term Evolution (LTE) bez

19. júl 2011 o 15:14 SITA

BRATISLAVA 19. júla (SITA) - potreby ďalšej licencie na dodatočné frekvenčné spektrum.

Technológia LTE pritom môže v mobilných sieťach priniesť rýchlosť prenosu dát až na úrovni 100 megabitov za sekundu. "Sme vo veľmi šťastnej pozícii, pretože na to, aby sme mohli prevádzkovať sieť LTE, sa nebudeme musieť uchádzať o licenciu od regulátora," informoval v utorok McGuigan. Podľa finančného riaditeľa spoločnosti Henricha Daubnera, Telefónica má platnú licenciu na prevádzku telekomunikačných mobilných sietí vo frekvenčnom pásme 1 800 megaherzov na celom území Slovenska. V otázke nasadenia LTE je McGuigan opatrný. Ako uviedol, Telefónica pozorne sleduje trendy na trhu, aby sa vedela rozhodnúť, či bude ďalej vhodné investovať do 3G technológií, alebo ísť do LTE.

Technológiu LTE už na Slovensku testovali všetci traja operátori - Slovak Telekom (T-Mobile), Orange Slovensko a Telefónica Slovakia (O2). Slovak Telekom dostal v máji tohto roku povolenie od Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) na testovanie dátových služieb prostredníctvom LTE vo verejnej mobilnej telefónnej sieti v pásme 2,6 gigaherzov v lokalite Banská Bystrica. V rovnakom meste už LTE testovala aj spoločnosť Orange Slovensko, ktorá od TÚ SR dostala povolenie na obdobie od 1. januára do 30. júna tohto roku a Telefónica Slovakia tu testovala vlani od 1. mája do 31. augusta.

Telefónica vstúpila na slovenský trh mobilných operátorov rozhodnutím výberovej komisie Telekomunikačného úradu SR zo dňa 25. augusta 2006. Licencia zahŕňa práva na používanie frekvencií GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, UMTS a 28/29 GHz na 20 rokov na účely poskytovania telekomunikačných služieb v Slovenskej republike. Spoločnosť začala svoju komerčnú prevádzku 2. februára 2007. V rámci medzinárodnej skupiny Telefónica patrí Telefónica Slovakia k skupine Telefónica Europe, na Slovensku pôsobí ako dcérska firma českej Telefónica Czech Republic, a.s.