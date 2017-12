Kvetinami na zombíkov vo Facebooku

18. júl 2011 o 16:45 Ján Kordoš

Expanzia známych značiek PopCapu na iné herné platformy môžeme preto považovať takmer za samozrejmosť. Zatiaľ je to síce nie je oficiálne potvrdené, no je veľmi pravdepodobné, že sa objavia špeciálne verzie titulov Plants vs. Zombies a Peggle pre Facebook. Na stretnutí investorov EA totiž boli prezentované ako novinky i facebookovské hry (aplikácie) The Sims: Social a Risk: Factions, ktoré by mali zaručiť úspech na tejto sociálnej sieti.

Garth Chouteau z PopCapu prezradil, že príchod spomínanej dvojice hier je časom pravdepodobný. Zatiaľ nebol udaný žiadny termín vydania, spustenia betaverzie či ďalšie informácie. Kvetinami sa teda po zombíkoch zaháňať tak skoro nebudeme, oficiálne predstavenie však zrejme príde. Zvedaví sme na herný model, pretože konečne sa začínajú objavovať i aplikácie, ktoré silou mocou nevyžadujú neustále platenie či neobmedzujú syndrómom Farmvillu.

Fungovať by to rozhodne mohlo a zdá sa, že aplikácie na Facebooku budeme môcť čoskoro zaradiť medzi plnohodnotné herné platformy. Nie vždy ide len o klikanie, o čom sa napríklad môžete presvedčiť pri facebookovom CivWorld či Dragon Age: Legends. Ktoré z aplikácii najčastejšie používate vy a nepovažujete ich za hlúpy spam na priateľov?

Zdroj: Shacknews