Angry Birds chcú ovládnuť všetky herné platformy

18. júl 2011 o 11:30 Ján Kordoš

Práve Rovio totiž stojí za masovo úspešnou aplikáciou Angry Birds. Masovo úspešný titul sa teší miliónovým stiahnutiam, aspoň nadpriemernú kvalitu hre uprieť nemožno, no z pohľadu hrateľnosti nejde o žiadny zázrak, ktorý by bol hodný takej popularity. Ale stalo sa, ľudia chcú strieľať vtákmi po prasatách, tak to strieľajú.

Hra Angry Birds sa dostala už zrejme na všetky prenosné platformy a aj PC, no chystá sa expandovať ďalej. Vývojár Ville Heijari pre Eurogamer povedal, že sa začínajú obzerať po nových možnostiach, ktoré herný trh momentálne ponúka. Nintendo je so svojou novinkou Wii U a nedávno vydaným handheldom Nintendo 3DS obrovským lákadlom.

Z hľadiska ovládania je zaujímavé práve Wii U, nehovoriac o prenosnom 3DS, ktoré navyše podporuje 3D zobrazenie. Podobne by chceli agresívnymi vtákmi infikovať aj Xbox 360 a Playstation 3, ktoré sú lukratívne z hľadiska hardvérového výkonu a následného zlepšenia grafického spracovania s prepracovanejším fyzikálnym modelom. Uvidíme ako to napokon dopadne.

Z jednoduchej myšlienky ostreľovania prasiat v úkrytoch naťahovaním praku, použitím rozličnými druhov projektilov (vtákov), sa stalo nesmierne obľúbené a zdá sa, že zabodovať môže kdekoľvek. Ak sa hra napokon odváži vystúpiť aj na konzolovom trhu, bude to s najväčšou pravdepodobnosťou ako stiahnuteľný projekt s možnosťou dodatočného dokupovania nových úrovní. Angry Birds sa jednoducho dostanú všade a nikde sa pred nimi neskryjete.

Zdroj: Shacknews, Eurogamer