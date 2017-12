Electronic Arts kúpilo PopCap za 750 miliónov dolárov

15. júl 2011 o 10:40 Ján Kordoš

Pôvodne sa šírili neoficiálne správy o miliardovom balíku za odkúpenie, no výsledná suma je napokon o čosi nižšia. EA kúpilo PopCap za 750 miliónov amerických dolárov, pričom 650 miliónov vyplatilo hneď a ďalších sto dostali v akciách. Electronic Arts sa už dlhšiu dobu snaží presadiť na casual hernom trhu, ktorý má rozhodne budúcnosť. Odkúpením PopCapu tak rozšírili svoje portfólio o ďalšie zaujímavé značky.

Pred dvomi rokmi získali vývojárov z Playfish, ktorí sa sústreďujú na sociálne hry a aplikácie vo Facebooku. Zo spolupráce dvoch uznávaných gigantov by nemalo vzniknúť nič zlé, môžu sa navzájom podporovať. Electronic Arts sa dostane viac na trh sociálnych, mobilných a casual hier, PopCap naopak získa finančné zázemie, dôležité know how pri tvorbe zložitejších hier. Už neraz sa stalo, že jednoduché nápady v kvalitnom spracovaní dokázali poblázniť širokú verejnosť.

