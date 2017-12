Arkane Studios predstavujú Dishonored

15. júl 2011 o 8:40 Ján Kordoš

Pred takmer 10 rokmi vydali poctivé RPG šialenstvo v dungeonoch Arx Fatalis (2002), v ktorom sa sa jašili v podzemných kobkách. O štyri roky neskôr konečne dokončili dlho očakávaný a v médiách riadne prepieraný (a napokon ani nie tak úspešný) projekt Dark Messiah of Might and Magic.

Veľké ambície vývojárov nás len tešili, no ďalšej hry - tentoraz strieľačky - The Crossing sme sa nedočkali a hra bola uložená k ľadu. Vedieť o sebe dali aspoň čiastočne, keď vypomáhali 2K Marin s druhým Bioshockom. Pred rokom ich odkúpila spoločnosť ZeniMax (investor Bethesda Softworks), takže sa dalo očakávať, že bude po dlhom čase tento vývojársky tím znovu aktívny so svojim vlastným projektom. Čakať sme však museli pomerne dlho.

Akčná strieľačka z vlastného pohľadu so stealth prvkami Dishonored zatiaľ nebola bližšie špecifikovaná, no na jej vývoji sa podieľa hlavný dizajnér prvého Deus Exu Harvey Smith a Raphael Colantonio (hlavný dizajnér Arx Fatalis) najal i Viktora Antonova, ktorý stál napríklad za vzhľadom City 17 z druhého Half-Lifeu. Dishonored popisujú jej tvorcovia ako hru so zabijakom v hlavnej úlohe, no nikoho v jej priebehu nebudete musieť zabiť. Ide skôr o infiltráciu, nastavovanie pascí, ktoré brutálne zneškodnia nepriateľov napríklad v aristokratickom panstve. O tom, že za týmto činom stojíte práve vy, nemusí preto nik vedieť.

Hra bude pomerne brutálna a na hráčových pleciach ostanú morálne voľby a rozhodnutia, ktoré volí prostredníctvom dialógov. Dishonored by sa malo na trhu objaviť v priebehu budúceho roku pre PC, Xbox 360 a Playstation 3.

Zdroj: Shacknews