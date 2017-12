Medzi používaním mobilov a nádormi nie je spojitosť

U ľudí, ktorí používali mobilný telefón viac ako desať rokov, sa nezvýšilo riziko výskytu nerakovinových nádorov na mozgu. Vyplýva to z rozsiahlej štúdie dánskych vedcov.

14. júl 2011 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 14. júla (SITA/Reuters) -

Tí po preskúmaní záznamov viac ako 2,8 milióna dospelých Dánov zistili, že vytvorenie takzvaného neurinómu akustiku u tých, ktorí mobilné telefóny používali 11 až 15 rokov nebolo pravdepodobnejšie ako u ľudí bez mobilu.

Neurinómy akustiku, známe tiež ako vestibulárne schwannómy, sú nerakovinové, pomaly rastúce nádory, ktoré sa formujú na hlavnom nerve spájajúcom vnútorné ucho s mozgom. Medzi ich príznaky patrí zvonenie v ušiach, malátnosť a problémy s rovnováhou. V niektorých prípadoch môžu narásť do takej veľkosti, že tlačia na mozog a ohrozujú život pacienta. Aj keď nejde o rakovinu, neurinómy akustiku sú dôležité pre širší výskum, ktorého cieľom je zistiť, či mobilné telefóny predstavujú pre ľudský mozog riziko vzniku rakoviny.

"Zaujímavosťou je, že neurinómy akustiku sa vytvárajú v tej oblasti mozgu, kde sa zachytáva veľké množstvo energie vyžarovanej z mobilných telefónov," vysvetlil Joachim Schuz z Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý viedol výskum. Dalo by sa preto očakávať, že ak mobily spôsobujú vytváranie nádorov, u ľudí, ktorí ich používajú dlhodobo, by mala byť vyššia pravdepodobnosť výskytu neurinómov, osobitne na strane, kde obyčajne držia svoj mobilný telefón. Toto sa však nepotvrdilo, píše Schuzov tím v magazíne American Journal of Epidemiology.

Z takmer troch miliónov Dánov, ktorých zdravotné záznamy mali k dispozícii, iba u niečo vyše 800 objavili v rokoch 1998 až 2006 neurinóm. U tých, ktorí používali mobil najdlhšie, teda najmenej 11 rokov, pritom výskumníci nezistili zvýšené riziko vzniku týchto nádorov oproti tým, ktorí mobilný telefón nepoužívali. Okrem toho, neurinómy sa neobjavili vo väčšej miere na pravej strane, kde drží mobil počas telefonovania väčšina populácie. Schuz však dodal, že jeho výskum ešte nemusí poskytovať konečnú odpoveď na otázku, či mobily majú nejakú spojitosť s nádormi na mozgu. Keďže väčšina z používateľov mobilných telefónov sa k prístrojom dostala až začiatkom 90. rokov, takže je možné, že ho nepoužívala dostatočne dlho na to, aby sa prejavili nejaké následky.

Na tom, či používanie mobilných telefónov spôsobuje vznik nádorov, sa vedci stále nevedia dohodnúť. Aj napriek tomu, že IARC iba pred dvoma mesiacmi vyhlásila, že zvýšenie rizika vytvorenia zhubných nádorov na mozgu používaním mobilov nemožno vylúčiť, teda že mobilné telefóny "môžu byť pre ľudí karcinogénne", existujú tiež štúdie, ktoré tvrdia opak. Problémom zostáva, že tieto štúdie iba poukazujú, prípadne nepoukazujú, na spomínanú spojitosť, ale jednotlivé závery nedokazujú.