Blogerovi z Ruska dali azyl v Estónsku

Mladík, ktorého ako prvého odsúdili za to, že kritizoval ruskú políciu na webe, získal v Estónsku status utečenca.

14. júl 2011 o 0:00 Mirek Tóda

Savva Terentiev hovorí, že o policajtoch by už dnes písal inak.(Zdroj: VKONTAKTE)

TALLINN. Savva Terentiev je podľa ruských súdov extrémista. Kritizoval zásah polície v lokálnych opozičných novinách vo vzdialenom regióne Koma, a tak ho odsúdili na rok.

Satira je trestná

Ako dôvod im poslúžila jeho satirická poznámka, aby zlých policajtov upaľovali na ruských námestiach dvakrát denne.

Z trestu síce vyviazol Terentiev s podmienkou, už ho však nikde nechceli zamestnať. A tak sa od januára rozhodol žiť v estónskom exile spolu s manželkou aj synom, ktorý sa mu narodil tento rok.

„Manželka tam dostala prácu a mám ju tu aj ja, ako pianista,“ povedal Terentiev pre SME. Včera mu Estónci dali azyl. Získal status politického utečenca.

Savva má pravdu

Terentiev sa stal prvým ruským blogerom, ktorého potrestali za názory, čo zverejnil na sieti LiveJournal. V ruskej blogosfére status „Savva Terentiev má pravdu“ zľudovel podobne ako jeho „upáliť na Stefanovskom námestí“.

Do Ruska sa „najbližšie roky“ nechce vrátiť. Bloger trvá na tom, že je nevinný, o policajtoch by však už písal inak. „Zmenil som sa, vtedy som mal 21, teraz mám 26, bola to hlúposť,“ vysvetlil.