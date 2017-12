Astronauti ukončili posledný výstup v ére raketoplánov

Astronauti museli ISS odstrániť pokazenú chladiacu pumpu a premiestniť ju do nákladného priestoru raketoplánu Atlantis.

13. júl 2011 o 12:32 TASR

HOUSTON, BRATISLAVA. Astronauti na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) skončili posledný výstup do voľného vesmíru, ktorý sa uskutočnil za éry amerických raketoplánov. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

Posledný historický výstup trval šesť hodín a 31 minút. Astronauti mali v utorok prozaickú úlohu - museli totiž z I

"Dobrá práca," pochválil výkon kozmonautov hovorca amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Amerických astronautov z ISS, Ronalda Garana a Michaela Fossuma, podporovala pri výstupe posádka Atlantisu. Pomocou robotického ramena im uľahčila premiestnenie niekoľko sto kilogramov ťažkej pumpy.

Prístroj sa pokazil vlani a astronauti ho museli nahradiť, na čo boli potrebné tri ťažké výstupy do voľného kozmu. Teraz ho Atlantis privezie späť na Zem.

Po odchode raketoplánov "do dôchodku" by transport takého veľkého zariadenia už nebol možný - ruské kozmické lode Sojuz by na to boli primalé.

Zároveň sa posledný let amerického raketoplánu o jeden deň predĺžil, aby bolo možné na palubu ISS dostať viac zásob a výstroja. Pristátie raketoplánu Atlantis na Myse Canaveral je teraz naplánované na 21. júla. Potom vystavia tri raketoplány v amerických múzeách.