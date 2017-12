Red Faction: Armageddon - červená planéta s prekvapením

Red Faction: Armageddon od vývojárskeho tímu Volition (Freespace, Saints Row) predstavuje presne ten typ hry, s ktorým okamžite viete, čo presne zažijete. Podzemné peklo na planéte Mars síce absolútne nenadchlo, no na druhú stranu ani nesklamalo.

12. júl 2011 o 13:15 Ján Kordoš

Red Faction: Armageddon od vývojárskeho tímu Volition (Freespace, Saints Row) predstavuje presne ten typ hry, s ktorou okamžite viete, čo vás s ňou čaká a neminie. Podzemné peklo na planéte Mars síce absolútne nenadchlo, no na druhú stranu ani nesklamalo. Strieľačka z pohľadu tretej osoby dokáže pohodlne zaujať, ukáže aspoň niečo zábavné, dôvody prečo pri hre zostanete, avšak po víkendovom dohraní už po nej možno nesiahnete. Red Faction: Armageddon ponúka v prvom rade akciu s béčkovým príbehom, kde je čerešničkou na torte deštrukcia prostredia.

Bol raz jeden Mars

Ono tomu tak bolo už od prvého dielu série, ktorá sa mohla popýšiť pôsobivým zničiteľným svetom - nápodobne i pri poslednej časti Guerrilla. Fungujúce herné princípy sú postavené na dobre známych základoch, fungujú zaručene - je to však dvojsečná zbraň, hra na vás môže pôsobiť ako nedostatočne invenčná. Máme tu hlavného hrdinu, ktorý strieľa potvorky idúce vám po krku, zažijeme nejakú tú zradu, superzloducha a podobne. Toto všetko sme už videli mnohokrát a sci-fi svet v Red Faction nie je špeciálnou výnimkou, drží sa vopred odhaliteľnej zápletky, ktorá vás neodradí, no - znovu - ani nedostane do kolien. Darius Mason je potomkom hrdinu minulého dielu, člena odboja, ktorý sa vzoprel nenávidenému Adamovi Haleovi. Hlavný zloduch však prežil a ani po päťdesiatich rokoch nepoľavuje v snahe ovládnuť Mars. Planétu s bohatými zásobami nerastných surovín ľudstvo postupne terraformovalo, avšak podmienky miestnych robotníkov neboli nikdy ideálne. O odboji pracujúcej triedy proti vykorisťovateľom toho vieme dosť z predošlých dielov, tentoraz pôjde o osobnú pomstu.

Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Spolupráca so SyFy Games (SyFy je známy televízny kanál, kde bežia skôr sci-fi alebo fantasy seriály) nevyustila len v prenesení značky Red Faction na televízne obrazovky, ale aj v pútavejšom rozprávaní. Nepodarilo sa to na výbornú, no snahu o postupné gradovanie je cítiť. Navyše sa Red Faction: Armageddon pohodlne vyhol známemu a opakujúcemu sa vzorcu “dôležitý príbehový zvrat - hodina chodenia v lineárnych tuneloch” jednoduchým spôsobom: všetko sa to deje úplne plynule a zo začiatku nevyzerá nič tak nepríjemne ako napokon končí. Darius totiž so svojim veliteľom Frankom Wintersom v roku 2170 nezabráni zničeniu terraformovacích zariadení. Adam Hale totiž nie je mŕtvy a naši hrdinovia nalákaní do pasce napokon svojou troškou prispeli k činu, ktorý prinútil robotníkov k presunu do podzemia Marsu, kde sa snažia prežívať. Nie je všetkým problémom koniec, Hale využije Dariusovu nevedomosť ešte raz, následky sú nemenej drastické: agresívna mimozemská rasa The Plague podobná Gigerovým Votrelcom si neprišla poklábosiť pri čaji a pečive a práve Darius bol ten, kto im otvoril dlhé roky zapečatené vrátka. Hale ich chce využiť pri svojom (diabolskom - veď ako inak) pláne k získaniu červenej planéty pod svoje ochranné krídla. Do toho si pridajte nejakú tú lásku, miestnych obyvateľov, ktorí začnú Dariusa obviňovať zo všetkých problémov, hoc za ne v podstate nemôže, no prsty mal namočené vo všetkom.

Akčná klasika

Príjemné na zápletke je, že sa všetko deje plynule, nemáte všetko naservírované v prvých 5 minútach videa. O to zábavnejšie hranie tejto pomerne akčnej hry je. Síce je smer napredovania vopred daný, podobne ako v Gears of War, na ktoré sa Red Faction: Armageddon výrazne podobá, môžete skúmať neúrekom postranných uličiek a nachádzať v nich dôležité body, za ktoré si kupujete vylepšenia zbraní či priamo schopností postavy (presnejšie mierenie, väčšia výdrž a pod.). Veď v žiadnej akčnej hre predsa nemôžu chýbať aspoň základné RPG prvky, pričom ich vplyv síce extrémne markantný nie je, zanedbať ich však nemožno. Podobne je to i so zbraňami: niesť ich naraz môžete len štyri, vymieňate ich v špeciálnom termináli a samozrejme majú mierne futuristický nádych. Okrem klasických palných zbraní tu nájdete napríklad špeciálne kladivo, ktoré je určené výhradne na ataky z krátkej vzdialenosti, my sme ním s iskrou v oku rozbíjali budovy. Novinkou je tzv. Magnetic Gun, s ktorou si užijete rovnakú zábavu ako kedysi s Gravity Gun z druhého Half-Life. Princíp je úplne jednoduchý: prvým výstrelom označíte objekt alebo nepriateľa, druhým, k čomu sa má neviditeľným lasom prvý označený predmet pritiahnuť a už len sledujete následnú skazu. Ničenie objektov nebolo nikdy zábavnejšie, nepriateľom môžete posielať pozdravy vo výbušných sudoch a podobne. Chce to samozrejme cvik, no táto hračka vo vašej výbave chýbať zaručene nebude.

Dariusova rodina vlastní klenot v podobe Nano-Forge - špeciálneho artefaktu, ktorý sa dokáže hrať s energiou. Okrem využívania jej sily má vo svojom talóne aj zaujímavú schopnosť opravovania, obnovovania. A budete ho využívať často. Red Faction: Armageddon totiž beží na vylepšenom engine Geo Mod 2.0, ktorý vám dovolí zničiť takmer všetko. Takmer - ono meniť architektúru úrovní nemožno, dieru do steny nevyďubkáte, avšak Geo Mod 2.0 je vynikajúcou alternatívou (hoci v konečnom dôsledku horšou z hľadiska kvality grafiky, nie však samotnej technológie) k Frostbite enginu - verziu 1.5 sme mohli vidieť v Bad Company 2, dvojka sa nám predstaví v treťom Battlefielde. A aby sme sa vrátili k pôvodnej myšlienke: pokojne si môžete pod nohami zničiť schody alebo most, po ktorom ste sa mali presunúť ďalej, no jeho trosky ležia kdesi v priepasti. Nie je nič jednoduché ako pôvodnú štruktúru obnoviť a všetko dať do pôvodného stavu. Po masovej prestrelke môže byť daná lokácia zničená, no stačí minútka pobehovania a napríklad trhovisko znovu stojí ako pred vašim cirkusom. Túto schopnosť budete často využívať aj v príbehových úlohách, kde máte za cieľ niečo opraviť a podobné.

Deštrukcia a ničenie je jednou zo zábavných zložiek hrateľnosti, ktoré dvíhajú Red Faction: Armageddon zo šedej priemernosti. Ako strieľačka je Armageddon klasicky tuctovým projektom, kde je jedinou zábavkou široké spektrum rôznorodých nepriateľov, pričom pomerne často narazíte i na enormne odolných. To sa potom musíte poriadne obracať a využívať i prostredie k tomu, aby ste potvorku doslova umlátili objektmi vo vašom okolím. Príjemným spestrením sú prechádzky v špeciálnom obleku LEO. Ide akoby malého minimecha, ktorý narobí na obrazovke ešte väčšiu paseku než vy a len v týchto momentoch začnete ľutovať, že budovy a objekty nepoškodzuje aj obyčajná streľba. Okrem toho si aj zalietate v špeciálnom vznášadle, osedláte mega-pavúka. Že ide o náramnú zábavu už len z dôvodu ohromujúcej deštrukcie netreba ani dodávať. Inak predstavuje Red Faction: Armageddon v podstate klasickú strieľačku, väčšinu času strávite v podzemných chodbách alebo komplexoch v podzemí. Nádych hrdzavej farby na vás bude pôsobiť takmer neustále, na pompéznu architektúru okamžite zabudnite. Pri tých niekoľkých pobytoch priamo na povrchu planéty sa síce veľkej voľnosti nedočkáte, no otvorené priestranstvo vás znovu nakopne k novej hrateľnosti a ničeniu.

Niečo navyše

Atmosférou sa síce Red Faction: Armageddon občas snaží navodiť situácie, pri ktorých by sa mal prejaviť strach, no príiš sa mu to nedarí a hra ostáva stále iba strieľačkou, nedochádza k situáciám ako napríklad v Dead Space. Pomaly zakrádajúca sa monotónnosť sa síce nedá úplne odstrániť, no vývojári sa snažia už spomínaným príbehom (hoci je dopredu predvídateľný), deštrukciou, zmenou prostredia, nepriateľmi. Aj napriek tomu budete niekedy z toho všetkého spokojne unavení - kampaň trvá približne 10 hodín, my sme sa často bavili rozbíjaním budov, respektíve sledovaním ich pádov. Menším osviežením sú dva módy: Ruin je ničením objektov v časovom limite so snahou dosiahnuť čo najvyššie skóre prezentovaným na internete a Infestation zameraný na kooperáciu. Druhá možnosť je dobre známym bránením sa vlnám nepriateľov, pričom každá ďalšia obsahuje viac protivníkov, ktorí sú silnejší a podobne. Spočiatku sa dá odolávať zbesilým pobehovaním a strieľaním, no nič netrvá večne. Plusom je prenos bodov skúseností medzi príbehovou kampaňou a kooperatívnym multiplayerom, postupné odomykanie nových zbraní v Infestation a podobne. Hrať môžete i osamote, no omnoho viac zábavy si užijete práve s ostatnými hráčmi.

Technické spracovanie zhrnieme pekne na jednu kopu, aj tak všetko podstatné vidíte na obrázkoch. Grafické spracovanie tak ako zvukové ničím neprekvapí, hudbu si nebudete pamätať ešte dlhé mesiace, no zároveň sa neobjaví sklamanie. Umelá inteligencia nepriateľov je skôr priemerná, viac problémov vám budú robiť potvorky: niektoré sú nesmierne pohyblivé, iné majú obrovskú výdrž a drvivú silu. Výdrž hry je dvíhaná módom Infestation, ktorý dokáže udržať hráča pri obrazovke ďalšie hodiny. Všetko sú to parametre klasickej strieľačky, ktorá nechce byť ohromujúcim hitom, ale len príjemným spestrením teplého leta. A to sa darí Red Faction: Armageddon na výbornú. Lepšieho adepta na víkendovú akciu momentálne zrejme nenájdete.