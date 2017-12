NASA predĺžila misiu raketoplánu Atlantis

Posledný raketoplán sa vráti o deň neskôr. Jeho tepelný štít je v poriadku.

12. júl 2011 o 10:28 SITA

HOUSTON, BRATISLAVA. Predstavitelia amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) oznámili, že sa rozhodli predĺžiť poslednú misiu raketoplánu Atlantis z 12 na 13 dní.

Okrem toho dospeli k záveru, že tepelný štít raketoplánu neutrpel počas štartu žiadne väčšie poškodenie a jeho ďalšia inšpekcia nie je preto potrebná.

Výstup do otvoreného vesmíru

Astronauti majú v utorok na programe jediný výstup do otvoreného vesmíru v rámci misie s označením STS-135, ktorý však absolvujú Ronald Garan Jr. a Michael Fossum z dlhodobej posádky ISS. Výstup by sa mal začať o 14:44 SELČ a trvať by mal šesť a pol hodiny.

Úlohou Garana a Fossuma bude premiestnenie pokazenej amoniakovej pumpy zo stanice do nákladného priestoru raketoplánu, odkiaľ zas prenesú zariadenie Robotic Refueling Mission (RRM) na plošinu ESP-2 na ISS.

Toto zariadenie následne astronauti použijú na pokus zameraný na robotické dopĺňanie paliva do satelitov na orbite, o čo by sa mal postarať robot Dextre kanadskej výroby. Ak sa tento pokus podarí, pôjde o prevrat vo využívaní satelitov, ktoré nie sú navrhnuté tak, aby sa do nich dalo doplniť palivo.

Atlantis vyštartoval na svoju záverečnú misiu v piatok 8. júla o 11:26 Východného letného času EDT (17:29 SELČ) z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Ide o jeho 33. misiu a zároveň o posledný, v poradí 135. let amerických raketoplánov, ktorý uzavrie 30 rokov trvajúci program raketoplánov NASA.

Na palube Atlantisu sa nachádza štvorčlenná posádka v zložení Chris Ferguson, Doug Hurley, Sandra Magnus a Rex Walheim. Hlavnou úlohou ich misie bolo dopraviť na ISS viacúčelový logistický modul MPLM Raffaello, v ktorom sa nachádzajú náhradné diely a zásoby pre stanicu na jeden rok.

V tom istom module potom z ISS dopravia náklad určený pre návrat na Zem. Atlantis by mal po ukončení misie pristáť 21. júla o 5:56 EDT (11:56 SELČ) v Kennedyho vesmírnom stredisku, kde bude potom vystavený v časti pre turistov.

Slávny program

Na programe amerických raketoplánov sa od 12. apríla 1981 zúčastnilo celkovo 355 astronautov. Šestica raketoplánov - Enterprise, Discovery, Columbia, Challenger, Atlantis, Endeavour - nalietala viac ako 864 miliónov kilometrov, čo je približne šesťkrát viac ako vzdialenosť Zeme od Slnka.

Počas poslednej misie Atlantis preletí ďalších 6,5 milióna kilometrov.

Spomedzi piatich raketoplánov "prežili" len tri - Challenger explodoval 73 sekúnd po štarte 28. januára 1986, Columbia nezvládla cestu naspäť z vesmíru 1. februára 2003.

Po poslednej misii Atlantisu sa NASA bude spoliehať len na partnerov z Európy, Japonska a Ruska, predovšetkým na Sojuz.

Ten je však schopný transportovať do vesmíru len trojčlennú posádku, kým americké raketoplány mohli letieť maximálne s desiatimi osobami na palube.

Informácie pochádzajú z agentúry AFP, webstránky nasa.gov a archívu agentúry SITA.