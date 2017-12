Minúta po minúte: Raketoplán odštartoval naposledy

Posledný americký raketoplán Atlantis odštartoval na rozlúčkovú misiu. NASA už ďalší štart raketoplánu neurobí.

8. júl 2011 o 10:30 Tomáš Prokopčák

Posledný americký raketoplán Atlantis odštartoval na rozlúčkovú misiu. NASA už ďalší štart raketoplánu neurobí.



Video streaming by Ustream

17:38

Atlantis dosiahol obežnú dráhu našej planéty.

17:29

Raketoplán Atlantis vyštartoval na poslednú misiu v histórii amerických raketoplánov. Raketoplán aktuálne letí rýchlosťou asi 6,4 kilometra za sekundu.

17:27

Na hodnote 31 sekúnd do štartu NASA zastavila odpočítavanie. Neistota však netrvala dlho, po krátkej výmene pokynov sa odpočítavanie znovu spustilo.

17:17

„Raketoplán bude vždy odrazom toho, čo tento národ dokáže," hovorí veliteľ misie Christopher Ferguson. Po krátkom zaváhaní padlo rozhodnutie, že raketoplán poletí.

Spustilo sa odpočítavanie posledných deväť minút do štartu.

17:13

Go. Go. Go. Tak sa ozýva z riadiaceho strediska.

17:05

Raketoplán Atlantis nie je zelenáč. Do dnešného dňa má za sebou 32 vesmírnych misií a Zem obletel už 4648-krát.

16:50

Údajne sa dokonca v okolí Kennedyho vesmírneho strediska objavilo slnko. Raketoplán s najväčšou pravdepodobnosťou poletí. Dosiahnuť obežnú dráhu mu potrvá o čosi viac ako osem minút.

16:35

Ak by došlo k nehode počas štartu, napríklad k výpadku motorov, ako krízové riešenie pre pristátie raketoplánu by boli využité pristávacie plochy v Španielsku alebo Francúzsku.

16:27

Počasie dostalo označenie „green“.

16:17

„Ďakujeme vám za 30 rokov s týmito národnými raketoplánmi. Godspeed Atlantis," rozlúčili sa technici s posledným raketoplánom. Keďže z White Room nie je prenášaný zvuk, vyhlásenie mali napísané na tabuľkách, ktoré po jednom nosili pred kameru v miestnosti.

Zatiaľ to bol najsilnejší moment, ktorý sa odohral počas odpočítavania pred posledným štartom amerického raketoplánu.

16:15

Technici opustili takzvanú „White Room", miestnosť, ktorá spája kokpit raketoplánu s konštrukciou, cez ktorú sa do raketoplánu vstupuje. Posádka Atlantisu už sedí pripútaná v kabíne a čaká na štart.

16:00

Poškodené čerpadlo vymenili. Práve pre takéto prípady sú pripravené náhradné a záložné zariadenia.

[<a href="http://storify.com/smoet/koniec-ery-raketoplanov" target="blank">View the story "Koniec éry raketoplánov" on Storify]</a>

15:45

Dráha raketoplánu sa dá naživo sledovať aj s pomocou Google Earth. Polohu Atlantisu bude dodávať priamo riadiace stredisko NASA.

15:35

Technici uzavreli prielez do raketoplánu. Musia skontrolovať, či z kabíny s posádkou náhodou neuniká vzduch. Dokonale uzatvorenie pravdepodobne možné nie je, existujú však bezpečné hodnoty, ktoré sa nesmú prekročiť.

15:20

Raketoplán môže mať problémy s čerpadlom, ktoré pumpuje tekutý kyslík do raketoplánu. Výmena čerpadla by nemala posunúť štart.

15:15

Podľa BBC sa o štarte definitívne rozhodne zhruba hodinu pred plánovaným odletom.

15:10

NASA sa pripravuje aj na zvláštne situácie. Napríklad na prípad, ak by zlyhalo osvetlenie kabíny s astronautmi. Súčasťou ich kombinéz sú aj drobné chemické svetielka.

15:08

„Dobrá práca Atlantis. Počujeme vás nahlas a jasne,“ hovorí letová kontrola posádke raketoplánu. Testuje rádiové spojenie.

14:47

Všetci štyria členovia posádky sa už nachádzajú v kokpite raketoplánu, technici kontrolujú, či sa niekde nemôžu objaviť problémy a všetko funguje.

14:25

Astronaut misie STS-135, špecialista Rex Walheim hovorí o svojom stretnutí s raketoplánom Atlantis.

14:15

Živý prenos z posledného štartu raketoplánu robia aj naši priatelia z iDnes.

14:11

Agentúry odhadovali, že napriek neistote by mal dnešný štart priamo na Floride pozorovať až milión ľudí. Národný úrad pre letectvo a vesmír to môže pociťovať ako tlak, aby dal samotnému štartu dal zelenú.

14:02

Posádka práve vstupuje do raketoplánu. Veliteľ posádky Chris Ferguson už sedí v kokpite.

13:55

Práve skončil brífing k počasiu. „Dnes sa odštartovať pokúsime,“ povedal po ňom riaditeľ štartu Mike Leinbach.

13:50

Posádka Atlantisu smeruje k raketoplánu. Nastupovať do vesmírnej lode by štvorica astronautov mala čosi po druhej hodine nášho času.

12:15

NASA tvrdí, že žiaden technický problém štartu zatiaľ nebráni a všetko vyzerá byť v poriadku. Stále platí „Go!“.

11:45

Tesne pred jedenástou nášho času, o čosi skôr, ako bolo pôvodne plánované, skončilo tankovanie externej nádrže s palivom. K štartovacej rampe teraz smeruje posledný z inšpekčných tímov.

11:25

Na palube raketoplánu Atlantis budú iba štyria astronauti. Bežne ich býva šesť či sedem. Prečo ich nepoletí viac sa dozviete v článku po kliknutí.

10:45

NASA musí do nádrže natankovať 500-tisíc galónov - asi 1892705 litrov - tekutého vodíka a kyslíka. Procedúra začala načas.

10:35

Predpoveď počasia pre poobedný štart (17.26 nášho času) amerického raketoplánu nie je práve priaznivá. Meteorológovia odhadujú, že pravdepodobnosť vhodného počasia pre posledný štart v ére amerických raketoplánov je stále iba 30 percent.

Napriek tomu sa Národný úrad pre letectvo a vesmír rozhodol pokračovať v štartovacej procedúre. Do veľkej, pomocnej nádrže začal čerpať palivo.

Znamená to, že v prípade rozhodnutia o odklade štartu sa môže ďalší pokus o let Atlantisu uskutočniť namiesto zajtrajška (soboty) až v nedeľu.