Telekomunikačný úrad upozorňuje operátorov na zber údajov

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zbiera údaje pre analýzy relevantných trhov a medzinárodné vykazovanie za prvý polrok tohto roka. Elektronický zber údajov úrad vykonáva prostredníctvom on-line systému na zber údajov cez web stránku.

8. júl 2011 o 10:25 SITA

Telekomunikační operátori pritom majú povinnosť vyplniť príslušné formuláre zberu údajov, a to do 31. júla tohto roka. "TÚ SR upozorňuje operátorov na nevyhnutnosť dodržať stanovenú lehotu, v opačnom prípade im hrozí pokuta, " informuje hovorca TÚ SR Roman Vavro.

Do on-line systému na zber údajov je možné vstúpiť len na základe prihlasovacích identifikátorov, ktoré operátorom úrad poslal poštou do vlastných rúk. TÚ SR upozorňuje operátorov na nevyhnutnosť dodržať stanovenú lehotu z dôvodu vykazovania sumárnych výsledkov Európskej komisii. Za nepredloženie informácií v požadovanom rozsahu a lehote pritom hrozí operátorom pokuta do výšky 10 % z obratu, najviac však do výšky 232 357 eur.

Telekomunikačný úrad SR je národný regulátor v oblasti elektronických komunikácií a zabezpečuje svoje informačné povinnosti voči Európskej komisii, ktorej oznamuje informácie patriace do jeho pôsobnosti. Z tohto dôvodu potrebuje podľa hovorcu Romana Vavra aktualizované údaje od operátorov. "Úrad ďalej pravidelne analyzuje súťaž na relevantných trhoch, k čomu sú opäť potrebné údaje od operátorov," uvádza hovorca.