INZERCIA Vyrástol nový IT šampión, pôsobí aj u nás

Atos, medzinárodný poskytovateľ IT služieb, dnes oznámil, že ukončil akvizíciu spoločnosti Siemens IT Solutions and Services – s cieľom stať sa novým IT šampiónom v oblasti cloud computingu.

11. júl 2011 o 0:00

Písmo: A - | A + 0 Slovenský Atos je priamym pokračovaním doterajšej spoločnosti Siemens IT Solutions and Services s.r.o. s približne 480 zamestnancami. Vytvorenie IT šampióna v cloud computingu Akvizícia spoločnosti Siemens IT Solutions and Services viac než zdvojnásobí schopnosti a kapacity Atosu v oblasti riadených služieb, vďaka čomu sa Atos stane jednou z vedúcich spoločností v oblasti cloud computingu s 30 hlavnými dátovými centrami, 900 000 SAP používateľmi a riadením viac než 90 000 serverov na celom svete. Atos sa zameria najmä na svoj úspešný produkt Atos Worldline, ktorý chce vďaka spojeniu priniesť na nové trhy, do nových krajín a k novým klientom. Thierry Breton, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti, na mimoriadnom valnom zhromaždení povedal: “ Je to naša šanca zanechať na IT trhu našu stopu, tvoriť históriu s našimi klientmi, zavádzať na trh nové nápady a pokračovať v silnejúcom rozvoji. Disponujeme bezkonkurenčnými znalosťami v transakčných službách a ako európsky poskytovateľ dátových služieb číslo jedna sme v tej najlepšej pozícii asistovať našim klientom pri plynulom prechode na cloud computing.” Atos na Slovensku Pred touto akvizíciou nemala spoločnosť Atos Origin stále zastúpenie na Slovensku. Slovenský Atos je teda priamym pokračovaním doterajšej spoločnosti Siemens IT Solutions and Services s.r.o. (zaužívaná skratka SITS). Spoločnosť bola v minulých rokoch druhým najväčším systémovým integrátorom a poskytovateľom IT služieb na slovenskom IT trhu, kde pôsobila v hlavných trhových segmentoch: verejný sektor, zdravotníctvo, doprava, energetika, podniky verejných služieb, telekomunikácie, média, finančné služby a výrobný priemysel. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva približne 480 zamestnancov a má pracoviská v Bratislave, Prievidzi, Košiciach, Žiline, Martine, Banskej Bystrici a Poprade. Pre viac informácii kliknite na www.sk.atos.net.