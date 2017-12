Windows 8 vzhliadne verejnosť už v januári

Už začiatkom budúceho roka by mal Microsoft uvoľniť do obehu verejnú testovaciu verziu nového operačného systému WIndows 8. Očakáva sa, že práve osmičke sa bude venovať Steve Ballmer vo svojom vystúpení na veľtrhu CES 2012, ktorý sa každoročne koná v Las

7. júl 2011 o 9:42 Milan Gigel

Vegas.

Testovacia verzia pre vývojárov by sa mala objaviť už v septembri tohto roka. Jej uvoľnenie sa očakáva na vývojárskej konferencii Build. To vytvorí dostatočný časový priestor na to, aby do konca roka Microsoft sfinalizoval testovaciu verziu pre verejnosť.

Očakáva sa, že po úspešnom nasadení Sedmičky na trh nebude Microsoft s vynoveným systémom dlho otáľať a na pulty predajní by sa mohol dostať už v priebehu budúceho roka. S jeho príchodom sa očakáva silná podpora mobilných platforiem, ktorá by nemala zostať iba pri jedinej procesorovej architektúre.

Informoval o tom server winrumors z dôveryhodných zdrojov blízkych spoločnosti.