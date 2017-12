Brusel chce zrušiť roaming

Hovor zo zahraničia by nemal stáť viac ako telefonát v rámci Slovenska.

7. júl 2011 o 0:00 Adam Valček

BRATISLAVA. Európska komisia chce, aby sme za hovor z krajiny Európskej únie na Slovensko neplatili viac, ako dnes platíme za telefonát doma. Vyrovnanie roamingových cien s domácimi by malo prísť do štyroch rokov.

„Nie som si istý, či je to správne, nakoľko operátori majú s roamingom reálne náklady,“ myslí si šéf IT portálu Živé.sk Filip Hanker.

Ešte pred vyrovnaním cien chce Brusel mierne znížiť súčasné ceny, ktoré začal regulovať v roku 2007.

Cena za minútu hovoru by mala v júli 2014 klesnúť zo súčasných 35 na 24 centov. Nepatrne sa zníži aj cena SMS správ, ktorá by mala byť maximálne 10 centov.

Komisia otvára reguláciu dát

Európska komisia prvýkrát navrhla, že by sa v krajinách Európskej únie mali regulovať ceny mobilného internetu v roamingu.

Eurokomisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová to odôvodnila tým, že pri dátovom roamingu majú operátori veľký rabat.

Dnes stojí megabajt dát prenesených v zahraničnej sieti podľa ČTK od 2,23 eura do 12 eur. Brusel počíta so zavedením limitu od júla 2012, keď by megabajt dát v roamingu nemal stáť viac ako 90 centov. Od júla 2014 sa strop zníži na 50 centov.

Index vidí ceny nízko už dnes

Slovenskí operátori sa zhodli, že navrhované ceny sú už prekonané. Orange podľa hovorcu Richarda Fidesa ponúka megabajt dát od 9 centov. „Roamingové balíky sú výhodnejšie ako regulované tarify aj po zarátaní poplatku za takýto balík,“ tvrdí Fides.

Aké budú ceny Hovory v roamingu by mali od roku 2015 stáť rovnako ako hovory v domácej krajine zákazníka.

Od júla 2012 by jeden megabajt dát prenesených v roamingu nemal stáť viac ako 90 centov.

Na 50 centov by sa táto cena mala znížiť v júli 2014. Zdroj: Návrh Európskej komisie

Podobne sa na reguláciu pozerá aj Slovak Telekom, ktorý poskytuje mobilné služby ako T-Mobile. Tvrdí, že megabajt dát v roamingu ponúka od 26 centov.

Podľa Slovak Telekomu je regulácia zbytočná. Proti nej je aj materská spoločnosť Deutsche Telekom.

Argumenty operátorov podporuje aj posledný index cien Asociácie GSM. Zostavila ho na základe údajov zozbieraných od vyše stovky operátorov začiatkom júna.

Z indexu vyplýva, že pri roamingových balíčkoch od 5 do 50 megabajtov vychádza cena za megabajt od 67 centov do 1,16 eura. Pri stomegabajtovom balíčku vyšla cena za megabajt v priemere na 42 centov.

Asociácia chce ešte diskusiu

Navrhovaný spôsob regulácie podľa svetovej Asociácie GSM môže utlmiť inovácie, o čom nepriamo hovorí aj Slovak Telekom. "Od operátorov sa neustále očakávajú investície do sietí a nových technológií, no zároveň sme čoraz viac obmedzovaní pri tvorbe cien," povedal hovorca spoločnosti Andrej Gargulák.

Asociácia je podľa hovorkyne Claire Crantonovej regulačným návrhom Bruselu prekvapená. „Sme sklamaní, že Brusel navrhuje cenové stropy popri zavádzaní iných, štrukturálnych opatrení, ktorými chce podporiť súťaž na trhu,“ povedala pre SME.

Združenie, ktoré zastupuje vyše osemsto mobilných operátorov, súhlasí s Európskou komisiou v názore na podporu hospodárskej súťaže medzi operátormi. „Pochybujeme však o správnosti cenových stropov,“ povedala Crantonová.

Regulačné návrhy chcú posúdiť a s Európskou komisiou o nich ešte diskutovať.

Hanker z portálu Živé.sk pripomína, že súčasné ceny dátového roamingu sú výsledkom tlakov Bruselu na operátorov. "Bez neho by boli zrejme vyššie," povedal.