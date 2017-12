Nokia 6210

3. jún 2001 o 14:42

Veľkosť

Hmotnosť: 114 g

Rozmery: 129,5 x 47,3 x 18,8 mm, 95 cm3 (so štandardnou batériou BLS-2N)

Displej

Vysoké rozlíšenie, osvetlený, úplne grafický dynamický displej

96 x 60 obrazových prvkov

Pamäťové funkcie

Veľká dynamická pamäť:

Až do 500 mien v telefónnom zozname (3 čísla a 1 text) alebo 5 čísiel a 3 texty.

Až do 150 čisto textových správ, 50 obrazových správ alebo akákoľvek ich kombinácia.

Až do 220 poznámok v kalendári.

Hlasová voľba

Pamäť na 10 čísiel

Prediktívne vkladanie textu

Prediktívne vkladanie textu pre viac ako 10 jazykov. Podpora pre hlavné európske jazyky.

Služby krátkych správ (SMS)

Vysiela a prijíma správy až do 160 znakov.

Prenos obrazových správ

Vysiela obrázky s textom na iné kompatibilné telefóny.

Grafické ikony CLI

Dvojpásmová prevádzka

EGSM 900, dvojpásmové siete GSM 900/1800.

Automatické prepínanie medzi pásmami

Jazykové varianty

Podporuje hlavné európske a ázijské jazyky. Ponúka sa v rôznych jazykových mutáciách.

Parametre hardvéru

Vnútorná anténa

Vnútorné vibračné upozornenie

Hodiny reálneho času so záložným napájacím článkom

Algoritmus rozpoznávania hlasu v procesore DSP

Zvýšený výkon pomocou technológie 3V

Trojitý kódovač-dekódovač (HR, FR, EFR)

Minimálna hlasitosť zvonenia 105 dB vo vzdialenosti 5 cm pre najsilnejšie zvonenie

Varianty personalizácie

Voľba profilu (umožňuje rýchlu voľbu nastavenia telefónu pre rôzne prostredia)

Stúpajúce vyzváňacie tóny

Osobné upozorňovacie tóny

Download (vyzváňací tón, telefónny zoznam) cez vzduch

Funkcia prispôsobenia potrebám používateľa podporuje celý rozsah aplikácií poskytovaných operátorom

3 hry (Snake II - had, Opposite - protivník, Pairs II - páry)

Kalkulačka

Budík

Zdokonalené bezdrôtové riešenia

Prehliadač WAP 1.1

Komutácia dát rýchlym obvodom (HSCSD) umožňuje rýchlosť prenosu dát až 43,2 kb/s

Funkcia podpory dát 9,6 a 14,4 kb/s alebo HSCSD (2+2, 3+1, netransparentná) cez infračervený port alebo kábel

Infračervený port pre bezdrôtovú komunikáciu medzi telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo tlačiarňou

Infračervený prenos mien, telefónnych čísiel a poznámok v kalendári medzi kompatibilnými telefónmi

Aktivovanie vzduchom vysielaných/prijímaných obrazových správ, mien a čísiel (vizitiek), loga volajúceho, kalendára a prijímaných vyzváňacích tónov, loga operátora a nastavení protokolu WAP.

Profesionálne aplikácie

Zdokonalený kalendár

Počítačová sada programov pre telefón Nokia 6210

S počítačovou sadou programov pre telefón Nokia 6210 sa ľahko prenášajú dáta medzi telefónom a kompatibilným stolovým alebo prenosným osobným počítačom.

Môžete zosynchronizovať poznámky v kalendári a mená v telefónnom zozname, skomponovať osobné vyzváňacie tóny alebo vytvoriť vaše vlastné grafické prostriedky.

Sada programov pre osobný počítač (PC Suite) je kompatibilná s programami MS Schedule 7.x a MS Outlook 97/98 a komunikuje alebo cez infračervený port IrDA alebo cez sériový kábel Nokia DLR-3P.

Počítačová sada programov pre telefón Nokia 6210 sa bude môcť v blízkej budúcnosti stiahnuť zo stránok web firmy Nokia.

Batérie a čas napájania

Čas hovoru Pohotovostný čas Čas nabíjania APC-7 / APC-8 / ACP-9 Tenká batéria (BLS-2N) Lilon 900 mAh 2 h 30 min - 4 h 30 min 55 - 260 h 4 h / 2 h / 1 h 30 min Mimoriadne tenká batéria (BPS-1) Li-polymér 600 mAh 2 h 40 min - 3 h 35 - 170 h 4 h 30 min / 1 h 30 min / 1 h 25 min Štandardná batéria (BMS-2S) NiMH 900 mAh 2 h 30 min - 4 h 30 min 55 - 260 h 4 h / 2 h / 1 h 30 min Výkonnejšia batéria (BLS-4) Lilon 1500 mAh 4 h 30 min - 7 h 95 - 430 h 4 h 30 min / 4 h / 3 h 30 min

Odchýlky prevádzkových časov vznikajú v závislosti od karty SIM, nastavenia siete a používania. Čas hovoru sa zvyšuje až o 30 % pri prevádzke v režime Half Rate a znižuje sa o 5 %, pri prevádzke v režime Enhanced Full Rate.

Niektoré vlastnosti závisia od siete.

