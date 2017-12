Päť dôvodov, prečo ísť do Googlu+

Nový konkurent Facebooku sa poučil z nedostatkov najväčšej sociálnej siete.

6. júl 2011 o 0:00 Ondrej Podstupka

Google pochopil, že aj vo virtuálnom priestore chcú mať ľudia hranice.

BRATISLAVA. Môže sa z internetového vyhľadávača stať sociálna sieť, ktorá vás chytí?

Google skúšal postaviť svoj vlastný Facebook už niekoľkokrát, ale jeho novému Googlu+ dávajú zatiaľ experti najviac šancí.

Po týždni používania sa s nimi zhodujeme, že Google+ si od konkurencie berie to dobré a poúča sa z jej chýb.

Štruktúra Facebooku dnes pripomína divoký žúr – všetko sa mieša so všetkým, vidíte veľa zaujímavého, občas niečo naozaj fantastické, ale ak jeho organizácii nevenujete veľa času, zažijete nepríjemné prekvapenia a veľa z vecí, ktoré uvidíte, by ste radšej nevideli.

To Google+ sa snaží pôsobiť ako výlet do Amsterdamu. Oficiálne tam prídete za biznisom, babičke pošlete pohľadnicu z námestia, kamarátom zas správu z Coffee shopu a to, že skončíte v štvrti červených svetiel, vlastne nemusí nikto vedieť.

Inak povedané, Google sa veľmi snaží, aby ste si mohli v svojich sociálnych sieťach vytvoriť hranice. A zdieľať len to, čo naozaj chcete.

To, či sa mu podarí rozbehnutý Facebook ohroziť, bude jasné najskôr za niekoľko mesiacov. Prečo sa ho oplatí aspoň skúsiť?

1. Priatelia sú v skupinách

Hlavným lákadlom novej služby je nový systém zdieľania. Facebook hádže všetkých vašich známych do jednej kategórie, s ktorou zdieľate všetko od fotiek z párty po detaily vo vašich vzťahoch. Google+ vás už pri vytvorení spojenia s osobou motivuje k tomu, aby ste ju zaradili do virtuálneho kruhu.

Prednastavené sú kruhy rodiny, priateľov, známych či kolegov. Jedného človeka môžete zaradiť do viacerých skupín a dozvie sa len to, že ste ho do skupiny priradili. Vždy, keď vytvárate nový príspevok, vyberáte, ktoré kruhy ho uvidia.

Vytvára to možnosť, aby ste boli otvorenejší voči svojim priateľom a zároveň rešpektovali staromilskú morálku vášho šéfa.

Prvé návrhy na ľudí pre vaše kruhy Google čerpá napríklad z kontaktov vášho Gmail konta, takže pravdepodobne už do začiatku dostanete dobrý mix kolegov a kamarátov. Z Googlu+ sa tak ľahko môže stať nástroj na debaty s priateľmi a preberanie nápadov s kolegami.

2. Veľmi živý Hangout

Zabíjanie času na internete nikdy nebolo také sexi ako v službe Hangout, ktorá je súčasťou Googlu+. Kliknutím na jedno tlačidlo otvoríte nové okno, v ktorom sa spustí obraz snímaný vašou webkamerou.

Ľuďom vo vybraných kruhoch príde upozornenie, že ste sa začali flákať, a môžu sa do virtuálnej chatovej miestnosti pridať. Uvidíte všetky tváre na jednom mieste, pričom človek, ktorý momentálne rozpráva, sa dostane do popredia. S ľuďmi vo virtuálnej miestnosti si môžete okrem rozprávania cez videochat aj písať alebo všetkým naraz pustiť video z Youtube.

Služba pôsobí tak skutočne, že nie je problém predstaviť si, ako si s kamarátom, ktorý odišiel na leto za hranice, otvoríte vo virtuálnom priestore skutočné pivo.

3. Prepojené správy

Okrem nového pohľadu na sociálnu sieť sa do Googlu+ dostal aj kus vyhľadávania. Vo svojom profile môžete nastaviť takzvané Sparks (iskrička), čo v praxi znamená, že Googlu poviete témy, ktoré vás zaujímajú. Môže ísť o čokoľvek od rybolovu až po Vladimíra Mečiara.

Google vám potom do profilu pošle správy, ktoré na internete nájde. Nápad nie je sám osebe prevratný. Podobných služieb existuje veľa. V podaní Googlu však funguje jednoducho a robí z Googlu+ elegantného doručovateľa správ, ktoré môžete ukázať priateľom.

4. Google plus služby

Google+ je veľmi prepracovane napojený na zvyšok služieb Googlu. Hangout využíva chatové rozhranie Google talk, obrázky sú prepojené so službou Google Picasa.

Ak využívate aspoň niektorú zo služieb Google, rýchlo si zvyknete na prostredie aj pridanú hodnotu, ktorú Google+ prináša. Ak sa služba uchytí, možno predpokladať, že sa prepojenie so službami ešte prehĺbi.

5. Nepoškvrnená sieť

Keďže Google+ je starý len týždeň, zatiaľ ho netrápia problémy zabehaných sietí ako reklamný spam či otravné hry. Google už potvrdil, že postupom času otvorí sieť pre hry, služby tretích strán a firemné stránky. Súčasný pokoj a zameranie na jednotlivcov dlho nevydrží, no novota má predsa len jednu výhodu.

Môžete začať svoju sociálnu sieť budovať odznova a facebookových priateľov, ktorých vám slušnosť bráni vymazať z Facebooku, môžete upratať do kruhu „zbytoční“.

V súčasnosti sa do Googlu+ dostanete ťažko. V prvých hodinách po spustení služby, mohli ľudia posielať neobmedzený počet pozvánok. Google túto možnosť pre veľký nápor vypol. Teraz zbiera dáta a pracuje na odstraňovaní chýb, kým sieť otvorí pre verejnosť. Možno však predpokladať, že pozvánky obnoví už v najbližších týždňoch.