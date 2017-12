Detská univerzita Komenského sa dá absolvovať aj online

Deviaty ročník Detskej univerzity Komenského bude prvýkrát možné absolvovať aj cez internet. Detskú Univerzitu Komenského Online realizuje spoločnosť DATALAN, partner Detskej Univerzity Komenského (DUK).

4. júl 2011 o 15:20 (sita)

O prednášky Detskej Univerzity Komenského je každý rok veľký záujem. Zúčastniť sa na nich však môže najviac 320 študentov. Organizátori preto zrealizujú online vyučovanie, ktoré môže absolvovať každé dieťa od 9 do 14 rokov s prístupom na internet. "Štúdium je zadarmo a predstavuje pre deti z celého Slovenska skvelú príležitosť dozvedieť sa množstvo nových a zaujímavých informácií z fyziky, medicíny, psychológie, dejín umenia, či ekológie. Každý v sebe môže objaviť to, čo ho zaujíma a čomu by sa v živote možno raz mohol venovať,“ uviedol riaditeľ Divadla Aréna, zakladateľ a garant DUK Juraj Kukura.

Študenti Detskej Univerzity Komenského Online si budú môcť stiahnuť kompletný obsah prednášky vo zvolenom formáte. Prostredníctvom videa a fotografií z každej prednášky budú mať pocit, akoby boli priamo na nich. Súčasťou online platformy bude aj profil prednášajúceho a o prednáške budú môcť deti diskutovať aj na Facebooku. Na absolvovanie Detskej Univerzity Komenského Online musia deti prejsť minimálne šiestimi testami z deviatich prednášok a všetci úspešní študenti získajú po absolvovaní diplom. Okrem toho je pre účastníkov pripravený aj workshop, na ktorom si budú môcť vyskúšať aplikácie a riešenie úloh na špičkových iPadoch.

Deviaty ročník Detskej univerzity Komenského odštartuje 6. júla ešte pred prednáškou predsedníčky vlády Ivety Radičovej v aule UK slávnostnou imatrikuláciou za prítomnosti rektora UK v Bratislave Karola Mičietu a riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru. Počas ceremónie zaznie hymna Detskej univerzity a študenti dostanú indexy. Študenti, ktorí sa zúčastnia minimálne na šiestich prednáškach, dostanú na záver diplomy.