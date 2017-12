Nový Blade Runner nebude

4. júl 2011 o 14:20 Ján Kordoš

Prezident vývojárskeho tímu Gearbox, Randy Pitchford, sa v rozhovore pre Official PlayStation Magazine vyjadril aj na túto tému a odhalil, že v minulosti držali práva na túto značku, dokonca bola v príprave i samotná hra, avšak napokon ju zrušili ešte v počiatkoch jej vývoja. Podľa Pitchforda by totiž zruinovala vývojársky tím a skrachoval by.

Na vývoj hry podľa filmu Ridleyho Scotta - ktorý vznikol na základe knižnej predlohy Philipa K. Dicka Snívajú androidi o elektrických ovečkách - by potrebovali približne 40 miliónov amerických dolárov, pričom predajnosť by sa podľa odhadov vyšplhala ledva na 600 tisíc predaných kusov. Vývoj hry by sa jednoducho vzhľadom na vynaložené náklady pri súčasnej situácii na hernom poli neoplatil. Momentálne sú totiž predávané len známe značky, nové IP si na seba nie vždy dokážu zarobiť.

Pri dlhoročnom vývoji je potrebné predať minimálne milión kusov hry (často i miliónov niekoľko), čo sa podarí máloktorému projektu. Aj preto sa radšej vývojári, ktorí stoja za značkou Brothers in Arms či akčným RPG Borderlands, sústredia radšej na osvedčené mená. Nedávno vydali dlhé roky vytváraný Duke Nukem Forever, už v priebehu budúceho roku by sme sa mali dočkať Aliens: Colonial Marines, pracujú i na novom Brothers in Arms 4. Jedno však isté: nová hra podľa predlohy Blade Runnera je momentálne skôr našim snom ako možnou skutočnosťou. Stačí sa však pozrieť na neustále stúpajúce predaje napríklad Call of Duty a je zrejmé, kam herný priemysel speje.

