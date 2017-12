O spojitosti mobilov s vytváraním nádorov chýbajú dôkazy

Čoraz viac vedeckých dôkazov stojí proti súvislosti používania mobilných telefónov so vznikom mozgových nádorov. Vyplýva to z novej štúdie, ktorej výsledky v sobotu zverejnili britskí vedci.

8. júl 2011 o 12:04 SITA

Úrad Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zaoberajúci sa výskumom rakoviny nedávno vyhlásil, že mobilné telefóny "môžu byť karcinogénne". Avšak podľa dôkladného preskúmania už skôr zverejneného výskumu medzinárodného tímu odborníkov neexistujú žiadne presvedčivé dôkazy o akejkoľvek spojitosti s rakovinou. Výskumu údajne chýbalo stanovenie biologických mechanizmov, ktorými by rádiové žiarenie mobilov mohlo spustiť vytváranie tumoru. "Aj keď tam zostávajú určité nejasnosti, hlavný trend hromadiacich sa dôkazov je proti hypotéze, že používanie mobilných telefónov môže u dospelých spôsobiť nádory," píšu vedci v článku časopisu Environmental Health Perspectives.

Štúdia prišla iba dva mesiace po tom, ako Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) vyhlásila, že zvýšenie rizika vytvorenia zhubných nádorov na mozgu používaním mobilov nemožno vylúčiť, teda že mobilné telefóny "môžu byť pre ľudí karcinogénne". Anthony Swerdlow z britského Institute of Cancer Research, ktorý viedol novú štúdiu, pre agentúru Reuters povedal, že spomínané názory nemusia byť nevyhnutne protichodné. Ako vysvetlil, IARC jednoducho potrebovala dať mobilné telefóny do už preddefinovanej rizikovej kategórie. "My sa snažíme jasnou rečou povedať, aký je podľa nás tento vzájomný vzťah. IARC sa snaží zatriediť riziko podľa vopred nastaveného klasifikačného systému," povedal Swerdlow. IARC považuje za karcinogénne napríklad aj olovo, zeleninu nakladanú v octe či kávu.

Používanie mobilov zaznamenáva obrovský nárast od začiatku 80. rokov minulého storočia. Dnes je vo svete v prevádzke päť miliárd mobilných telefónov denne a o ich možnom prepojení s hlavnými typmi mozgového nádoru, gliómami a meningiómami, sa vždy polemizovalo. Minulý rok odborníci zverejnili výsledky zatiaľ najväčšieho výskumu týkajúceho sa tejto otázky, ktorý trval viac ako 10 rokov a zúčastnilo sa na ňom takmer 13-tisíc používateľov mobilných telefónov. Swerdlow a jeho kolegovia do detailov analyzovali tieto výsledky, ale ich záverom bolo, že neposkytujú jasnú odpoveď. Okrem toho zaznamenali tiež niekoľko metodologických nezrovnalostí, keďže výskum vychádzal z rozhovorov, pričom respondenti si museli spomínať na to, v akej miere používali mobilný telefón pred niekoľkými rokmi. Okrem toho iné štúdie z niekoľkých krajín nepreukázali nárast výskytu mozgových nádorov počas 20 rokov od začiatku používania mobilných telefónov, ako ani po 10 rokoch od ich sprístupnenia širokej verejnosti.

Ako vysvetlil Swerdlow, dokazovanie neexistencie prepojenosti je vo vede vždy oveľa ťažšie, než jej hľadanie. Myslí si však, že celý problém bude oveľa jasnejší o niekoľko rokov.