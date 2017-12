Facebook vraj spustí videohovory. Cez Skype

Už tento týždeň by sa mala sociálna sieť Facebook pochváliť novou funkciou, ktorá zaistí osobnejšiu komunikáciu jej účastníkov. Špekuluje sa o doplnení funkcie videohovorov, ktoré budú cez sieť Skype prebiehať priamo z okna internetového prehliadača.

4. júl 2011 o 8:55 Milan Gigel

Pokojné vody okolo Facebooku rozvíril Mark Zuckenberg, ktorý na pobočke v Seattli informoval tlač o tom, že sa chystá čosi veľké, čo by mohlo zmeniť spôsob, akým v sociálnej sieti komunikujeme. Práve táto pobočka v minulosti hľadala vývojárov s potrebnými skúsenosťami.

Prepojenie Facebooku so Skypeom by nebolo žiadnou novinkou. Už v minulosti sa v softvéri Skype objavila možnosť sledovať dianie na Facebooku v jednotnom rozhraní pre komunikáciu. Tentokrát by sa prepájanie udialo opačným smerom.

Zaujímavosťou je, že iba pred niekoľkými dňami informoval Microsoft o tom, že získal patent na technológiu, ktorá umožní odpočúvanie všetkej komunikácie smerovanej cez distribuovanú sieť Skype.

Tá umožní presmerovať tok dát tak, aby ich bolo možné na požiadanie zaznamenať. Hlbšia integrácia s Facebookom by mohla zosilniť možnosti tohto nástroja.

Firma plánovanou inováciou reaguje na nedávne aktivity Google spojené s novou službou Google+, ktorá by mohla odtiahnuť pozornosť od zabehnutého a populárneho Facebooku. Budú videohovory stačiť na to, aby o Google+ masy stratili záujem?

Informoval o tom server techcrunch.com.