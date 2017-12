Nokia odchádza z japonského trhu

August bude posledným mesiacom, v ktorom bude Nokia predávať svoje mobily na japonskom trhu. Po jeho uplynutí ukončí svoje aktivity v krajine, ktorá o jej produkty javí malý záujem. Dopyt spotrebiteľov sa dlhodobo nestretáva s tým, čo je schopná Nokia pon

4. júl 2011 o 8:50 Milan Gigel

úknuť.

Po tom, čo v roku 2008 Nokia ukončila spoluprácu s mobilnými operátormi na Japonskom trhu, sústreďovala sa na predaj mobilov v predajnej sieti Vertu. Dodávky svojich telefónov do siete ukončí koncom júla.

Domáci spotrebitelia žiadajú smartfóny nabité funkciami, ktoré kopírujú možnosti prenosných počítačov. Nokia so svojimi modelmi určenými pre tento trh zaostáva a v posledných rokoch neprišla so žiadnou inováciou, ktorá by zaujala. Japonský trh je špecifický a s európskym dopytom sa kryje iba okrajovo.

Informoval o tom server justamp.blogspot.com.