Tvorcovia série Call of Duty sa rozbiehajú v novom pôsobisku

4. júl 2011 o 13:10 Ján Kordoš

Tvorcovia značky Call of Duty začali pre nezhody s Activisionom húfne odchádzať. Infinity Ward najprv opustili jeho dvaja zakladatelia Jason West a Vince Zampella, neskôr sa k nim pridali ďalší ich bývalí kolegovia. Momentálne má Respawn Entertainment vyše 50 zamestnancov, pričom štyri desiatky tvoria práve bývalí tvorcovia série Call of Duty, ktorej ďalšie diely ohrozené nie sú. Postarajú sa o ne iné vývojárske tímy ako Treyarch (Call of Duty 3, World at War, Black Ops) či Sledgehammer Games, Raven Software a pozostatky Infinity Ward.

Zatiaľ v Respawn Entertainment oficiálne neoznámili svoj nový projekt, no s veľkou pravdepodobnosťou pôjde znovu o strieľačku z vlastného pohľadu s lineárnym konceptom a naskriptovanými udalosťami. Za vydavateľa si s v Respawne zvolili hlavného konkurenta svojho bývalého chlebodarcu, spoločnosť Electronic Arts. Do štúdia v LA pribudli ďalej aj šiestich ľudí zo Sony Santa Monica, ktorí sa podieľali na sérii God of War. Svoju novú hru zrejme Respawn Entertainment oznámia čoskoro, zatiaľ si môžete prezrieť domovskú stránku spoločnosti, na ktorej pribudlo mnoho obsahu, hlavne fotografií samotných vývojárov a ďalších zákulisných informácií.

