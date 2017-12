Nokia zatvára obchody

BRATISLAVA. Nokia zatvára svoje obchody. Podľa nemenovaného zamestnanca dosahovala Nokia cez svoje kamenné a on-line obchody veľmi slabý predaj. Dôvodom mali byť okrem iného predčasné oznámenia nových produktov, zlý marketing a vysoké ceny.

Počas posledných mesiacov upadal záujem spotrebiteľov o kúpu nových telefónov a väčšina zákazníkov si do predajní chodila len po informácie, či riešila prípadné reklamácie. Vo Veľkej Británii sa uzatvárajú zvyšné kamenné predajne okrem jedinej na letisku Heathrow a končia on-line obchody v Británii a Amerike.

Nokia tento rok prežíva veľmi ťažké obdobie, ktoré odštartovalo nešťastné vyhlásenie Stephena Elopa o konci Symbianu a začiatku prechodu na Windows Phone 7 platformu. Distribučný kanál na to nemohol reagovať inak ako pozvoľným preorientovaním sa na iných výrobcov. Nové telefóny s WP7 stále nie sú na trhu a novinky typu N8 a E7 predajné rekordy nelámu.

Smartfóny sú závislé od komplexného ekosystému hardvér – softvér, kde nesmie zaostávať žiadna zložka. Ukončenie výroby hardvéru (smartfónov) bude mať za následok odliv vývojárov a kde nie sú nové aplikácie, tam nie sú ani zákazníci.

Určitým svetlom na konci tunela je model N9, založený na systéme MeeGo. Či pomôže Nokii v tomto trápení uvidíme až pred koncom tohto roka. Hardvérový základ tu je veľmi dobrý, otázkou zostáva cena a samotný systém. Jeho možnosti sú veľmi dobré, problémom ale zostáva jeho rozšírenie na ďalšie zariadenia, od čoho sa bude odrážať aj záujem softvérových vývojárov.

Pre Nokiu môže byť problematické aj uvedenie dual-SIM telefónov a integrácia Skype do pripravovaných Windows modelov. Tieto kroky sú z pohľadu koncového zákazníka určite zaujímavé, ale mobilní operátori s nimi toto nadšenie nezdieľajú. Kombinácia úpadku predaja telefónov cez prakticky všetky distribučné kanály môže byť likvidačná a určite by nebolo dobre, keby niekdajší kráľ mobilného trhu postupne upadol do zabudnutia.

