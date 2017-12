Váš súkromný televízny vysielač

Každému sa môže stať, že si do nového bytu naplánuje dopredu rozvod všetkých káblov, zakryje ich pekne parketami, prípadne zamuruje do stien a teší sa z elegancie svojho riešenia.

3. jún 2001 o 12:43 Matúš Benčík.

Za chvíľu však pribudne do inej izby domáce kino a vám nezostáva nič iné, ako sekať do steny, vytrhávať parkety a nanovo rozvádzať kabeláž. Práve tento problém rieši sada DVD/MP3 Anywhere.

Patria sem dva prijímače a vysielače zo série GV30, ktoré zabezpečia bezdrôtové spojenie medzi zdrojom signálu (napríklad DVD prehrávač) a výstupným zariadením (napríklad ďalší televízor). Túto sústavu potom riadi diaľkový ovládač MK19. Prijímače aj vysielače sa zapájajú priamo do elektrickej siete, ovládač je na baterky. Možnosti takéhoto systému sú vďaka jeho stavebnicovej koncepcii takmer nekonečné. Zariadení môžete takto prepojiť ľubovoľne veľa. Diaľkový ovládač si rozumie s prístrojmi rôznych značiek vďaka knižnici kódov. Vysiela súčastne infračervené aj rádiové signály, takže ho možno použiť aj v miestnostiach bez akéhokoľvek prístroja, ktorý by mohol ovládať a nevadia mu ani steny. Okrem toho stále funguje aj pôvodné ovládanie k tomu ktorému prístroju, takže si môžete z niekým zahrať vojnu „kto prv prepne, ten prv melie“.

Celé zariadenie je vysoko mulifunkčné. Nemusíte ho používať len na prenos audio či video dát, ale napríklad aj na posielanie údajov z kamier pred domom, či v detskej izbe. Keďže sa dá súprava prepnúť na štyri rôzne frekvenčné pásma, môžete sledovať niekoľko priamych prenosov naraz, bez toho aby sa navzájom rušili. Samozrejme všetko má svoje nevýhody a v tomto prípade je to mierna strata kvality pri prenose. Oko laika často rozdiel nezistí, ale pri testovaní by sa dalo zistiť, že prenášaný signál zaostáva za originálom. Čo sa týka rušenia, treba si dávať pozor najmä na mikrovlné rúry, ktoré dokonale ničia bezdrôtový prenos dát. Cena základného balíka by sa mala pohybovať v okolí 8,000 Sk.

