Telekomunikačný úrad stále mlčí o cenách za licencie

Poplatok, ktorý zaplatia operátori za 20­ročnú licenciu, možno bude napokon závisieť od ich finančných výsledkov.

27. jún 2011 o 0:00 Adam Valček

Poplatok, ktorý zaplatia operátori za 20­-ročnú licenciu, možno bude napokon závisieť od ich finančných výsledkov.

BRATISLAVA. Koľko bude stáť dvoch mobilných operátorov predĺženie GSM licencií na ďalšie roky? Telekomunikačný úrad by o ich cene mal rozhodnúť v najbližších týždňoch. Platnosť aktuálnych sa totiž končí 31. augusta.

Prvé rozhodnutie by mohlo padnúť do 29. júla, dokedy by mala byť predĺžená licencia spoločnosti Orange. Žiadosť si totiž podala 17. júna a úrad má na rozhodnutie šesť týždňov.

Slovak Telekom, ktorý poskytuje mobilné služby pod značkou T­-Mobile, tvrdí, že žiadosť podá v najbližších dňoch.

Úrad termín nekomentuje

Dokedy platia licencie licencia T-Mobile na 15 rokov platí do 31. augusta, firma za ňu zaplatila 18 miliónov amerických dolárov,

licencia Orange na 15 rokov platí do 31. augusta, zaplatil za ňu 18 miliónov dolárov,

licencia firmy Telefónica O2 na 20 rokov platí do 7. septembra 2026, zaplatila za ňu 5 miliónov eur.

Nie je však isté, či úrad v lehote rozhodne. Môže si ju totiž predĺžiť až na osem mesiacov, „ak je to nevyhnutné na zabezpečenie spravodlivých, primeraných a transparentných postupov“.

Telekomunikačný úrad neodpovedal, kedy rozhodne. „Operátorom, ktorí si frekvencie nevysúťažili, odporúčame, aby si podali žiadosť najneskôr šesť týždňov pred skončením platnosti povolenia,“ dodal hovorca úradu Roman Vavro. Orange a T-­Mobile si frekvencie vysúťažili.

Ak by úrad nerozhodol do polnoci 31. augusta, operátori by museli prestať poskytovať GSM služby. Toho sa však neobávajú. „Predpokladáme, že prevádzkovanie služieb ohrozené nebude,“ vraví hovorca Orangeu Richard Fides.

Výška poplatku je nejasná

Telekomunikačný úrad zatiaľ nechce komentovať ani to, ako stanoví výšku licenčného poplatku. „Úrad neprejudikuje svoje budúce rozhodnutia,“ povedal Vavro. Operátori nemajú na výšku poplatkov za licencie jednotný názor.

„V podmienkach nášho trhu by bolo opodstatnené predlžovať platnosť bez poplatku,“ povedal hovorca T-Mobile Andrej Gargulák.

Podľa Orangeu by mal byť poplatok vymedzený sumou, ktorú zaplatila za licenciu spoločnosť Telefónica O2 v roku 2006. Úrad vtedy stanovil poplatok na 5 miliónov eur.

Zarobili miliardy eur

Spoločnosť Orange potvrdila, že si úrad od nej vyžiadal niektoré finančné a prevádzkové údaje. To by mohlo naznačovať, že pri určení ceny za licencie môže zohľadniť finančné výsledky operátorov.

Bývalý šéf telekomunikačného úradu Branislav Máčaj sa pred časom vyjadril, že poplatok by nemal ísť pod 20 miliónov eur. „Operátori vďaka licenciám zarábajú milióny eur,“ odôvodnil výšku sumy.

Od roku 1996, keď licencie začali využívať, zarobili dvaja operátori miliardy eur. T-Mobile len v rokoch 2007 až 2009 dosiahol čistý zisk 315,9 milióna eur. Orange v rovnakom období vykázal čistý zisk 592,6 milióna eur.