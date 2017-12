Facebook vraj v prvom štvrťroku 2012 vstúpi na burzu

Prevádzková riaditeľka Facebooku Sheryl Sandbergová označila vstup na burzu za "nevyhnutný".

18. jún 2011 o 15:28 TASR

Zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg sa doteraz neponáhľal so vstupom firmy na burzu.(Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Facebook by podľa amerických médií mohol na budúci rok vstúpiť na burzu s hodnotou vyše 100 miliárd USD (70,1 miliardy eur).

Podľa televízie CNBC, ktorá sa odvolala na dobre informované zdroje, sa prvotná ponuka (IPO) prevádzkovateľa populárnej sociálnej siete plánuje na 1. kvartál budúceho roka.

Trhová kapitalizácia vo výške 100 miliárd USD by Facebook okamžite vystrelila medzi popredné americké firmy. Znamenalo by to tiež výrazné zvýšenie hodnoty spoločnosti.

Nedávno sa jej hodnota na základe obchodov na sekundárnom trhu s akciami zamestnancov vypočítala na 85 miliárd USD. Ešte v januári, keď Facebook získaval nový kapitál od investorov, bola firma ocenená na 50 miliárd USD.

Zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg sa doteraz neponáhľal so vstupom firmy na burzu. Spoločnosť nemá problém so získavaním peňazí od investorov a na rozdiel od firiem kótovaných na burze nemusí každý štvrťrok zverejňovať hospodárske výsledky.

Facebook sa však asi vstupu na burzu nevyhne. Počet akcionárov firmy tento rok zrejme prekročí 500. To znamená, že podľa americkej legislatívy bude musieť zverejňovať hospodárske výsledky.

Preto sa očakáva, že spoločnosť nakoniec využije ľahký prístup k peniazom cez umiestnenie akcií na burze. Aj prevádzková riaditeľka Facebooku Sheryl Sandbergová označila vstup na burzu za "nevyhnutný".

