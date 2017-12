Vypočujte si nostalgický herný podcast

29. jún 2011 o 19:30 Veronika Senková, Ján Kordoš

Prvý video-podcast predstavuje autorka samotná: "Už niekoľko rokov som mala sen vytvoriť podcast o starších počítačových hrách, ktoré sa dotkli našich sŕdc a (v neposlednom rade) uší, pretože hudba a zvuky z týchto hier majú často ten najsilnejší nostalgický efekt. Po dlhej príprave vám teda s radosťou predstavujem prvú časť svojho podcastu Elfcast, v ktorom si zaspomíname na legendárnu hernú sériu Heroes of Might and Magic. Príjemne sa posaďte, pripravte si čaj a piškóty a poďte spolu so mnou do polovice deväťdesiatych rokov, kedy sa táto herná séria zrodila. A možno bude aj súťaž!"

Vyše hodina zaujímavých postrehov je doplnená o obrázkový materiál. Na mnohé z prezentovaných hier si istotne viacerí radi zaspomíname s nostalgickou slzou v oku. Dajte nám v diskusii alebo mailom (jan.kordos@smeonline.sk) vedieť, či sa vám podcast páčil a chceli by ste sa s nim na našich stránkach stretávať i naďalej. Doplniť môžete i postrehy, čo by ste v ňom radi počuli a možno sa nad vami elfská kráskazmiluje.