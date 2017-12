Google chce poraziť Facebook pluskou

Utorňajšou novinkou sa aktivita firmy nekončí. Už teraz má v kalendári najmenej sto predstavení nových produktov.

29. jún 2011 o 14:21 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Orkut bol jeden z prvých, no mimo Brazílie a Indie má len nepatrné postavenie. Pokusy s Wave a Buzzom nevyšli.

Google však svoju snahu ovládnuť sociálne siete nevzdáva. Prichádza so službou Google +.

Chce ponúknuť čosi podobné ako Facebook, zdanlivo neohroziteľná jednotka na súčasnom trhu. Zdieľanie statusov, fotografií, odkazov, prúd informácií. Pridá k tomu niečo navyše – hromadné chaty, videohovory i prepojenie s najvyužívanejším vyhľadávačom súčasnosti.

Algoritmy, nie vzťahy medzi ľuďmi

No bude to stačiť? Po minulých neúspešných pokusoch už viacerí odborníci Googlu odkázali, aby to vzdal. Úspech Googlu je založený na algoritmoch pri triedení informácií, nie na vzťahoch medzi ľuďmi.

Firma však napriek tomu ide vo svojich plánoch ďalej. „Dávame do toho toľko, ako nikdy predtým - viac investícií, viac ľudí ako pri akomkoľvek predchádzajúcom projekte,“ povedal podľa Wired.com Vic Gundotra, ktorý v Googli vedie sociálne projekty.

Aj Wired zdôrazňuje, že s Google + sa to nekončí. Záhadný projekt vzniká pod názvom Emerald Sea (Smaragdové more), obsahuje v sebe prakticky všetky projekty firmy a pracujú na ňom stovky vývojárov.

To, čo firma predstavila v utorok, je pravdepodobne len začiatok. V kalendári má už teraz naplánovaných viac ako sto predstavení nových produktov.

VIDEO: Ako bude vyzerať Google Plus

video //www.youtube.com/embed/xwnJ5Bl4kLI

Zatiaľ len na pozvánky

Napriek všetkému, čo Google do projektu investoval, si odborníci nie sú istí, či bude schopný naozaj konkurovať Facebooku. Obávať o svoje postavenie by sa skôr mali menšie služby, ako napríklad Skype.

„Do sociálneho modelu to prináša niekoľko zaujímavých zmien, ale má to ďaleko od toho, aby to položilo Facebook,“ napísal Danny Sullivan na stránke SearchEngineLand.com.

Google + zatiaľ vyšiel v skúšobnej verzii na pozvánky. Firma nezverejnila, kedy bude verejne dostupný.

Ak sa chcete o Google + dozvedieť viac a zaradiť sa do radu na pozvánky, môžete tak urobiť tu.