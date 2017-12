Nájdite virtuálnu Japonku, ktorá oklamala tisíce

Dievča v japonskej skupine vyrobili v počítači. Ilúzia oklamala tisíce ľudí.

Virtuálne ľudské bytosti sú už na nerozonanie od skutočných ľudí. No iba výzorom.

BRATISLAVA. Keď Al Pacina vo filme S1m0ne nahnevali maniere hollywoodskych herečiek, vyrobil si v počítači dokonalú virtuálnu filmovú hviezdu a o jej existencii presvedčil celý Hollywood.

Ani nie desať rokov od natočenia filmu sa z fikcie stala skutočnosť. Japonci si zamilovali mladú speváčku Eguchi Aimi z popovej skupiny AKB48. Obdivovali ju až do chvíle, keď zistili, že existuje len v počítači. Na internet totiž uniklo video s výrobným postupom Eguchi so žiadnymi biologickými, ale výlučne grafickými krokmi.

Tipnite si, ktoré z týchto dievčat nie je skutočné

Vyrobená v počítači

Skrátene: Eguchi sa zrodila v počítači spojením najkrajších čŕt šiestich skutočných dievčat – členiek tej istej hudobnej skupiny.

Výsledkom je krásne mladé dievča na nerozoznanie od skutočného. Celá Aimi Eguchi by sa vmestila asi na 30 DVD.

Ilúziu živého človeka výrobcovia Eguchi výdatne podporili marketingom, vďaka čomu si akože šestnásťročné dievča počas svojej krátkej kariéry získalo tisíce fanúšikov.

Firma jej vytvorila profil na webovej stránke skupiny, vymyslela jej minulosť bežnej japonskej školáčky a pretlačila jej profil na stránky populárneho časopisu.

„Video fanúšikov Eguchi šokovalo. Boli presvedčení, že jej črty sú prácou dobrých génov a nie počítačovej grafiky,“ napísal portál channelnewsasia.

Ilúzia dlho nevydrží

Prípad Aimi ukázal, že vytvoriť virtuálneho človeka, ktorého výzor dokáže oklamať tisíce ľudí, je už dnes naozaj možné. Aj keď ľudia zvládnu simulovať výzor, vytvoriť presvedčivú virtuálnu osobnosť stále nedokážu. Dievča, s ktorým mali fanúšikovia kontakt len cez obrazovku televízora, to malo jednoduché – stačil jej okúzľujúci výzor a nemuselo prejaviť svoje komunikačné schopnosti.

Napokon, do priameho kontaktu s hviezdou nie je jednoduché sa dostať, ani keď ide o skutočnú celebritu. Ak by autori chceli vyrobiť dievčaťu okrem tváre aj virtuálnu osobnosť, ktorá obstojí v bežnom rozhovore, nedokázali by obecenstvo oklamať dlhšie ako na niekoľko minút.

Počítačom bude podľa optimistických odhadov trvať ešte dvadsať rokov, kým dokážu s človekom viesť prirodzený rozhovor.

Ukáž sa o päť minút

Schopnosť počítača simulovať ľudskú konverzáciu sa meria Turingovým testom. Prebieha tak, že človek sa posadí za počítač a zhovára sa cez chat.

Jeho partnerom môže byť človek alebo počítač a respondent to má rozoznať do piatich minút. Zatiaľ sa žiadnemu počítaču nepodarilo tento test prekonať, i keď pre prvý, ktorému sa to podarí, je vypísaná štedrá odmena 100­tisíc dolárov. Súťaž prebieha každý rok a počítačom sa v nej darí čoraz lepšie. Od konečného cieľa sú však stále ďaleko. A Turningov test testuje len schopnosť viesť konverzáciu, nie skutočnú inteligenciu.

Inžinieri sa nevzdávajú. Problémy s jazykom a umelou inteligenciou môže pomôcť vyriešiť napríklad internet.

Prekladač Google translate sa učí pomocou porovnávania rôznych preložených textov dostupných na webe, Google tak získava množstvo údajov o tom, ako ľudia komunikujú.