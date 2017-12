Akčná séria TimeSplitters sa znovu nenápadne hlási o slovo

27. jún 2011 o 20:10 Ján Kordoš

Akčná hra TimeSplitters sa po prvýkrát objavila na Playstation 2 v roku 2000 a ihneď si získala herné publikum. O pôvodnú trilógiu sa postaralo anglické vývojárske štúdio Free Radical, ktoré sa vyhlo svojmu zániku prechodom pod zoskupenie úspešných tvorcov akčnej hry Crysis, ktoré tak z tohto tímu spravilo svoju pobočku Crytek UK.

Free Radical sa okrem troch dieloch TimeSplitters snažili presadiť hrami ako Second Sight či Haze, podieľali sa napríklad i na dizajne multiplayeru pre Crysis 2. Yerli potvrdil, že v Cryteku uvažujú nad obnovením tejto značky. Už dávnejšie sa hovorilo o vývoji TimeSplitters 4, pred niekoľkými týždňami hernými médiami prebehla fáma o exkluzivite pre novú (nepredstavenú) konzolu od Microsoftu. Nič však nebolo oficiálne potvrdené, no jedno je isté: TimeSplitters sa na hernej scéne znovu objavia. Či už v podobe nového dobrodružstva alebo HD kolekcie starších dielov. Konkrétne sa však vývojári z Cryteku k tejto téme vyjadrovať nechcú, len jemne naznačujú, že by to nebol zlý nápad.

