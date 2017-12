Ukážka z Lord of the Rings: War in the North

27. jún 2011 o 14:50 Ján Kordoš

Lord of the Rings: War in the North sa zrejme hardcore RPG hráči budú chytať z hlavu, no o priklonení sa k akcii v tejto hre sme vás informovali už dávnejšie, takže o veľké prekvapenie s väčšou dávkou akcie na úkor RPG prvkov nepôjde. Nápadne nám pripomína hranie lineárne akčného Hunted: The Demon's Forge (hra dohraná, recenziu vám prinesieme v priebehu jedného, dvoch dní) - a to myslíme ako klad. Rúbanica s RPG prvkami, odlišnými povolaniami a hlavne obľúbenou predlohou - už len preto si War in the North zaslúži vašu pozornosť. Vydanie je naplánované na koniec augusta. video //www.sme.sk/vp/21190/ Zdroj:Fileshack