Microsoft chce v Británii vytvoriť Super Wi-Fi

Na novom štandarde Wi-Fi s extrémne vysokými rýchlosťami prenosu dát začne už o niekoľko dní pracovať technologická skupina, ktorú vedie Microsoft. Využiť chce voľné frekvenčné pásmo, ktoré sa v minulosti používalo pre televízne vysielanie.

27. jún 2011 o 9:55 Milan Gigel

Projekt bude odštartovaný koncom mesiaca vo Veľkej Británii a jeho cieľom je využiť skupinu voľných frekvencií pre vytvorenie silnej infraštruktúry v okrajových zónach mestských aglomerácií. Inšpirovať sa budú projektom, ktorý Microsoft experimentálne prevádzkoval vo svojej americkej centrále.

Štúdia s názvom Super Wi-Fi má obmäkčiť európskych regulátorov, aby uvoľnili v súčasnosti voľné frekvenčné pásma na dátové prenosy. To by mohlo znížiť náklady na budovanie infraštruktúr a posilniť rôzne segmenty telekomunikačných služieb. Hovorí sa nielen o internete, ale aj novom type mobilných sietí, ktoré by mohli pri neutíchajúcom dopyte odľahčiť tie, čo používame dnes.

Členmi konzorcia stojaceho za Super WiFi projektom sú aj domáce spoločnosti BBC, British Sky Broadcasting a BT, ktoré si myslia že experiment v Cambridge by mohol priniesť pozitívne výsledky.

Informoval o tom denník The Financial Times.