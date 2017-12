Chcete spolurozhodovať o najlepších webových stránkach, hlasujte!

3. jún 2001 o 5:24 TASR

San Francisco 3. júna (TASR) - Kalifornské San Francisco bude 18. júla dejiskom galavečera, na ktorom vyhlásia tohtoročných laureátov Webby Awards. Tieto ceny sú v súčasnosti zrejme najvyšším ocenením pre špičkové internetové stránky.

Ceny Webby sa udeľujú každoročne od roku 1997, a to v takmer 30 kategóriách, pričom v každej z nich vyberá jedného laureáta International Academy of Digital Arts and Sciences (Medzinárodná akadémia digitálnych umení a vied) a druhého surfujúca verejnosť, ktorá rozhoduje o nositeľovi tzv. People's Voice Award.

Osobitné kategórie, za ktoré možno získať sošku Webby, sú napríklad umenie, veda, film, hudba, šport, tlač, rozhlas, televízia, ale aj obchod, cestovanie, životný štýl, služby, móda, humor, hry alebo školstvo, zdravotníctvo, či politika.

Za najobľúbenejšie internetové stránky môžu užívatelia medzinárodnej počítačovej siete hlasovať už teraz na adrese www.webbyawards.com.