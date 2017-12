Švédsku ďatelinu postihuje úbytok čmeľov

Počas posledných 70 rokov sa vo Švédsku výrazne zmenilo druhové zloženie a klesli početné stavy viacerých druhov čmeľov.

26. jún 2011 o 14:27 TASR

Zvlášť varovne pôsobí zníženie podielu čmelieho druhu Bombus distiguendus z 11 percent na dnešných iba 0,7 percenta.

UPPSALA. Súbežne sa znížila tvorba semien ďateliny lúčnej a zdvojnásobila miera kolísania úrody tejto krmoviny.

V časopise Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences to oznámil štvorčlenný tím, ktorý viedol Riccardo Bommarco zo Švédskej univerzity poľnohospodárskych vied (Sveriges lantbruksuniversitet) v Uppsale.

Poukazuje to na vysokú mieru závislosti ďateliny lúčnej (Trifolium pratense) na opeľovaní špecifickými druhmi čmeliakov ako stabilizujúcom faktore tvorby semien.

"Znepokojuje, keď takto vidíme dôkazy, že predtým bežné druhy čmeliakov sa stali vzácne a dokonca sa ocitli na zozname ohrozených druhov. Je možné, že také zmeny zloženia čmelieho spoločenstva predchádzajú ich vymretiu.

V rámci nášho úsilia o zachovanie druhov a správu ekosystémových služieb sa preto javí ako dôležité podporovať nielen druhové bohatstvo, ale aj rovnomernejšie zložené spoločenstvá organizmov, ktoré poskytujú tieto služby," povedal Riccardo Bommarco.

S kolegami porovnal záznamy o úrode ďateliny a jej čmelích opeľovačoch z rokov 1940-60 s údajmi získanými v rokoch 2008-10 na 44 ďatelinových poliach v Švédsku.

Zistili, že v medzidobí týchto časových rozpätí stúplo zastúpenie dvoch druhov čmeľa zemného (Bombus terrestris) a čmeľa skalného (Bombus lapidarius) v čmeľom spoločenstve zo 40 percent na 89 percent, takže teraz absolútne dominujú.

Zastúpenie iných druhov ako čmeľa záhradného (Bombus hortorum) a čmeľa poľného (Bombus pascuorum) sa, naopak, výrazne znížilo - približne desaťnásobne z 20 percent na dve percentá čmeľov pozorovaných na kvitnúcej ďateline.

Zvlášť varovne pôsobí zníženie podielu čmelieho druhu Bombus distiguendus z 11 percent na dnešných iba 0,7 percenta. Vo Švédsku je už tento druh zaradený medzi ohrozené.