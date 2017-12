ASUS vyhral vojnu o tablety

Ako uviedol portál Digitimes, spoločnosti Asustek Computer sa podarilo za prvú polovicu tohto roku dostať do predaja vyše 400 000 tabletov, čím sa zaradila na druhé miesto hneď za Apple.

28. jún 2011 o 12:15 Matúš Paculík

Môže za to ďakovať úspešnému modelu Eee Pad Transformer a určité zásluhy ma na tom aj Eee Slate EP121, využívajúci operačný systém Windows 7. Do konca roka sa predpokladá doručenie celkovo dvoch miliónov tabletov, čo by malo podporiť aj uvedenie nových produktov ASUS Padfone, Eee Pad MeMO 3D, či druhej generácie Transformera.

Zaujímavosťou je, že samotný Eee Pad Transformer sa predáva za pomerne nízku cenu (399 dolárov), porovnateľnú s nákladmi na jeho výrobu. Hlavný zisk tu generuje doplnková klávesnica, ktorú si ale užívatelia kupujú aj kvôli integrovanej batérii.

ASUS sa stal zároveň aj najväčším klientom NVIDIE v prípade ARM riešení Tegra 2/3 a na aktuálny rok má už objednaných celkovo 2,5 milióna kusov. Práve Tegra 3 (kódové značenie Kal-El) má byť základom pri druhej generácii modelu Transformer, ktorý sa na trhu objaví pravdepodobne v októbri tohto roku. Po prvý krát by sme sa tu mali stretnúť s novou verziou Android systému, pri ktorom si Google opäť neodpustil zaujímavý názov.

Ice Cream Sandwich by mal predstavovať revolučnú zmenu a zjednotiť systémy pre smartfóny a tablety. Javí sa tak ako optimálne riešenie pre ASUS Padfone, ktorý výrobca prezentuje ako dokonalú symbiózu smartfónu a tabletu.

O Apple sa určite báť nemusíme. iPad si neustále pevne drží svoju pozíciu lídra a tento rok ho určite nik neohrozí. Na druhú stranu nesmie zaspať na vavrínoch, keďže Google vo svojom tlaku nepovoľuje a za dverami už stojí Microsoft s novým operačným systémom Windows 8, optimalizovaným aj pre ARM architektúru.