Motorola Xoom – priam dokonalý tablet

Operačný systém Android sa na mobilných telefónoch uchytil na výbornú a v plnej sile zaútočil aj na tablety. Keďže nemal okrem iOS takmer žiadnu konkurenciu, stal sa hlavnou pre alternatívou k iPadu.

Na trhu sa objavilo pár tabletov s klasickým Windows 7. Systém od Microsoftu nie je na výhradne dotykové ovládanie stavaný a bol bežnými užívateľmi prijatý prinajlepšom vlažne.

Úplne dokonalé to ale nie je ani s ranými verziami Androidu, ktoré sa podľa slov Google ani nemali dostať na tablety. Prelomovou verziou je práve 3.x (Honeycomb), pričom jedným z prvých tabletov s týmto systémom je Motorola Xoom.

Pamäť: 1 GB RAM, 32 GB flash Slot pre pamäťové karty: MicroSDHC do 32 GB Displej: 10,1“, 1280×800, multitouch, kapacitný Komunikácia: Wi-Fi, BT 2.1 GPS: Áno, Google maps Rozmery a hmotnosť: 249×168×12,9 mm, 730 g Operačný systém: Android 3.1

Nový operačný systém neprináša len drobné vylepšenia, ale hlavne kompletne prepracovaný systém užívateľského rozhrania.

Stojí za ním dizajnér Matias Duarte, ktorý pred tým pôsobil pod krídlami legendárneho Palm pri tvorbe ich systému webOS.

Do roku 2005 pracoval ako šéf dizajnu v spoločnosti Danger, ktorú neskôr odkúpil Microsoft pri rozbehu neúspešného projektu KIN. Jeho skúsenosti pomohli Androidu na tabletoch dospieť a dúfame, že si Google udrží Matiasa aj naďalej.

Na nové užívateľské rozhranie sme si museli chvíľu zvykať, čo bolo spôsobené našimi návykmi z predchádzajúcich verzií.

Už po pár hodinách skúšania sme nemali najmenší problém a mohli sme si vychutnávať novú grafickú úpravu.

Ergonómia sa vo výsledku posunula o výrazný kus dopredu a prepracovaných bolo množstvo aplikácií vrátane teraz špičkovo vyzerajúceho emailového klienta a webového prehliadača.

Veríte v lásku na prvý pohľad? Už prvé stretnutie s Motorolou Xoom je veľmi príjemné, keďže výrobca nešetril na konštrukcii a nepodcenil ani dizajn.

Xoom vyzerá zaujímavo, je skonštruovaný z pevných materiálov a dizajn nerušia žiadne zbytočné prvky.

Diely do seba presne pasujú, sú pevne spojené a tak sme nezaznamenali nechcené prehýbanie ani pri vyvinutí väčšieho tlaku.

Vďaka použitiu kovu a pevných plastov vydrží tablet aj menej šetrné zaobchádzanie, pričom ale odporúčame siahnuť po originálnom obale, ktorý skvelo nahradí aj klasický stojan.

Prednej strane dominuje 10,1“ širokouhlý dotykový displej, okolo ktorého sa nenachádzajú žiadne doplnkové tlačidlá, ale len webová kamera s rozlíšením 2 MPx a senzory.

Zadná časť obsahuje kameru s rozlíšením 5 MPx a dvojicou LED svetiel, stereo reproduktory a tlačidlo určené na vypnutie / zapnutie zariadenia a na blokovanie displeja.

Horná časť prístroja obsahuje klasický zvukový výstup, slot na SIM kartu a slot na pamäťovú kartu formátu microSDHC. Ľavá strana obsahuje len dvojicu tlačidiel na úpravu hlasitosti, na spodnej sa nachádza konektor pre externé napájanie, microUSB a microHDMI konektor (verzia 1.4) a konektor pre Dock.

Hlavným ovládacím prvkom, ktorý sa nedá prehliadnuť, je displej. Pri príjemne veľkej uhlopriečke 10,1“ prináša širokouhlý formát obrazu a rozlíšenie 1280×800 bodov.

Hustota bodov nie je práve najvyššia a pri 10,1“ displejoch by sme privítali vyššie rozlíšenie. Tablet sa na rozdiel od notebooku používa vo väčšine prípadov výrazne bližšie k očiam a niektoré aplikácie tým môžu mierne trpieť.

Pri displeji vás môže zaraziť veľmi slabé podsvietenie, ktoré má na svedomí automatika. Tú odporúčame vypnúť, nakoľko je príliš agresívna a pri práci na čerstvom vzduchu by ste na displeji skoro nič nevideli.

Celkové podanie obrazu je pomerne slušné, ale dúfame, že nástupca tohto modelu dostane do vienka niečo lepšie, ako klasickú LCD technológiu.

Pri hardvéri siahol výrobca po riešení od NVIDIE v podobe SoC Tegra 2. Tá v sebe obsahuje dvojjadrový ARM procesor Cortex A9 na frekvencii 1 GHz, videočip pre prácu s HD videom a výkonnú grafickú časť, ktorá poteší hlavne hráčov graficky náročných hier.

Operačnú pamäť má 1 GB, pre ukladanie dát tu je prítomné 32 GB úložisko, ktoré si môžete v budúcnosti rozšíriť pomocou MicroSDHC slotu.

NVIDIA svoju Tegru už od začiatku označovala ako výkonné riešenie s veľmi nízkou spotrebou. Výdrž Motoroly Xoom je tak aj v skutočnosti veľmi dobrá a na cestách si bez problémov vychutnáte vyše osem hodím videa a 10 hodín práce.

V prípade hrania hier či využívania GPS s Wi-Fi výdrž klesne, no stále sa jedná o nadpriemerné riešenie.

Reakcie tabletu na ovládanie sú veľmi svižné a určité spomalenie sme zaznamenali len v prípade preplnenia obrazovky množstvom widgetov a pri súčasnom otvorení viacerých náročných aplikácií. Prehrávanie HD videa bolo bezproblémové aj na veľkom televízore.

Motorola Xoom je podarený tablet, ktorý stavia na vynikajúcom dizajne, výkonnom hardvéri a systéme, ktorý je plne prispôsobený práve použitie v tabletoch.

Na otázku či prekonal nový iPad sa dá dať jednoduchá odpoveď – v mnohých prípadoch áno. Stále tu je však jedna nesmierne dôležitá vec, ktorou je komplexný ekosystém hardvér – softvér.

Android je vo svojej tretej generácii pomerne prepracovaný, stále však obsahuje niekoľko drobností, ktoré jemne kazia výsledný dojem. Kým pri iPade nemusíte riešiť takmer nič a zameriavate sa len na aplikácie a hry, tu vás čaká systém, ktorý sám o sebe ešte potrebuje niekoľko aktualizácií a hlavne stále pokrivkáva čo do počtu aplikácií, schopných vytrieskať z daného hardvéru maximum.

Oproti minulosti je to ale obrovský krok v pred, pričom sa tu postupne začínajú objavovať herné tituly doslova vyrážajúce dych.

Najnovšie rozvírila pokojné hladiny Androidu hra od českých vývojárov s názvom Shadowgun. Jej grafické spracovanie je skutočne úžasné a po pripojení na veľkú LCD obrazovku by ste určite neverili, že nie je pustená čistokrvná herná konzola, ale klasický tablet.

Jedinou výraznejšou nevýhodou tohto tabletu je vlastne len jeho nedostupnosť. Ak sa vám ho podarí zohnať zo zahraničia tak budete určite spokojní, keďže sa jedná o aktuálne jeden z najlepších Android tabletov na trhu.

Ako herná konzola

Aj napriek počiatočnej nedôvere sa z tabletov stali slušné herné zariadenia. Vývojári ich už berú ako rovnocennú hernú platformu a vzniká tu mnoho graficky špičkových hier. O zábavu s tabletom je teda postarané, prítomný HDMI výstup ale ponúka rozšírenie aj na LCD / PDP televízor.

Prepojenie tabletu a televízora pomocou HDMI kábla prináša určité obmedzenia v podobe jeho dĺžky a taký 3 m HDMI kábel nie je práve najlacnejší. Chcelo by to proste kvalitný herný ovládač, ktorý by dokázal z tabletu spraviť skutočnú hernú konzolu. Na trhu sa síce nič také nenachádza, ale prečo nepoužiť niečo, čo už možno máte doma? Ak sa vám pri televízore povaľuje Nintendo Wii, PS3 alebo Xbox360, máte vyhraté. Nutnosťou je ale tablet s Androidom vo verzii 3.1, ktorý prináša podporu pre rôzne USB zariadenia.

Pre ovládač k PS3 alebo Xbox360 budete potrebovať redukciu z USB konektora na miniUSB, prípadne obojstranný miniUSB kábel. Následne postačuje pripojiť ovládač k tabletu a môžete si vychutnať hranie hier výrazne pohodlnešie.

Ďalšou možnosťou je pripojenie bezdrôtového ovládača od konzoly Wii, čo je výrazne pohodlnejšie, keďže vás nebude obmedzovať kábel. Tu je potrebná inštalácia špeciálnej aplikácie Wiimote Controller, ktorá slúži na spárovanie ovládača s tabletom. Následne je potrebné v nastaveniach priradiť funkcie k jednotlivým klávesom a už vám nič nebude brániť v bezdrôtovej zábave.

Wii ovládač ale nefunguje len v emulátoroch starých herných zariadení, ale aj v samotnom systéme. K tabletu sa tak nemusíte vôbec priblížiť a po hraní si jednoducho spustíte webový prehliadač, prezriete maily, či pustíte film. A to všetko bez akéhokoľvek obmedzovania, pekne bezdrôtovo zo sedačky.

Bezdrôtovo sa dá používať Xbox360 ovládač, tu je ale nutné dokúpenie špeciálneho USB prijímača. Dobrou správou je, že netreba inštalovať doplnkové aplikácie, keďže systém ho rozpozná okamžite a po synchronizácii funguje všetko korektne.

Večerné zátišie s Motorolou Xoom, ovládačom k Wii a veľkým

LCD televízorom (s odrazom nešikovného fotografa). Tablet

funguje ako herná konzola skutočne slušne.