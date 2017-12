Microsoft a Nokia sa museli vziať

Vo svete technológií ide vývoj tak rýchlo, že žiadny líder si nemôže byť istý prežitím.

22. jún 2011 o 0:00 Ondrej Podstupka

Nástup novej vlny technológií otriasa stálicami IT biznisu.

BRATISLAVA. Pred pätnástimi rokmi začala byť Nokia svetovou mobilnou hviezdou číslo jeden, ktorej sa celé americké Sillicon Valley mohlo iba pozerať na chrbát.

Fínska firma najlepšie odhadla, aké obrovské možnosti sú v mobilných telefónoch, a nielenže vymyslela telefón, s ktorým sa už dalo pohodlne konverzovať, ale dokázala ho aj lacno vyrobiť a masovo distribuovať.

Vďaka tomu sa na dlhé roky stala mobilným lídrom a naučila Európanov používať mobily v čase, keď si ešte Američania posielali správy cez pager.

Zostarnutý líder

Svet technológií sa rýchlo mení a Nokia je jedným z tých technologických lídrov, ktorých zlaté časy sa končia. Prichádza nielen o prvenstvo na trhu mobilných telefónov, ale aj o tržby a zisky.

Ešte stále vie predať najviac jednoduchých telefónov na svete, ale jej problémom sú smartfóny, čiže inteligentné telefóny s množstvom prídavných funkcií a služieb, z ktorých najslávnejší je iPhone.

Analytická firma Nomura nedávno zverejnila predpoveď, podľa ktorej Nokiu ešte tento rok predbehnú Samsung, Apple i HTC, všetko výrobcovia smartfónov.

V Británii, ktorá slúži ako modelový trh pre Európu, klesol podiel predaja Nokie na hranicu desať percent. Pred rokom tam ešte Nokia ovládala takmer tretinu trhu.

Niežeby Fíni nedokázali správne odhadnúť i potenciál inteligentných mobilov, práve naopak.

Ako pred časom napísal britský The Economist, Nokia začala približne v rovnakom čase ako Apple tvoriť telefón s dotykovým displejom a on­line obchod s mobilnými službami, akým je teraz napríklad Apple Store, spustila rok pred Appleom.

Problém Nokie bol v tom, že bola najmä hardvérovou firmou, ale moderné telefóny potrebovali hlavne špičkový softvér a ten vedia robiť v Sillicon Valley, ale nie vo Fínsku.

Svadba z rozumu

Keď akcionárom firmy došla trpezlivosť, vymenili vedenie. A najali si človeka, ktorý mal svojou minulosťou zaručiť zmenu. Šéfom sa stal Stephen Elop, bývalý softvérový šéf z Microsoftu.

Netrvalo dlho a Nokia sa dohodla s Microsoftom, že na svoje telefóny bude inštalovať operačný systém Windows Phone 7.

Spojenie týchto dvoch firiem dáva dosť logiky na to, aby to pomohlo akciám Nokie na burze, no súčasne má i symbolický význam. Microsoft musí hasiť vlastný požiar, ktorý založili Apple a Google.

Firma, ktorá na svojom vrchole bola takým nedosiahnuteľným lídrom, že skôr ako s konkurentmi musela bojovať s protimonopolnými úradmi, tiež počíta trhové straty.

Apple ho v poslednom štvrťroku predbehol v tržbách, zisku aj v trhovej hodnote. V čase, keď kľúčovými zdrojmi príjmov Microsoftu sú Office a Windows, už Steve Jobs pri predstavovaní iPdau hovorí o „svete po pécečkách“ a Google uvádza na trh Chromebook, na ktorý sa Office ani nedá nainštalovať.

Microsoftu sa stalo v princípe to isté, čo Nokii – nestihol nasadnúť na novú technologickú vlnu internetového biznisu.

Windows a Office zaručujú Microsoftu vysoké tržby, no divízia on­line produktov, ktorá má konkurovať Google, vykazuje dlhodobo straty v stovkách miliónov dolárov.

Je Google ďalší?

No ani súčasní technologickí lídri si nemôžu byť dlho istí svojimi súčasnými pozíciami. To, čo sa stalo Nokii aj Microsoftu, môže sa zopakovať aj v prípade Googlu.

Firma má stále najlepší vyhľadávač, no zaspala pri nástupe trendu sociálnych sietí a dnes bojuje o príjmy s Facebookom či Twitterom.

A rovnako ako Microsoft na vrchole síl, bude jeho najsilnejšie odvetvie – vyhľadávanie a on­line reklama čeliť protimonopolným vyšetreniam, napríklad zo strany Európskej komisie.

Google zareagoval podobne ako Microsoft a Nokia. Zmenil štruktúru firmy a nalieva do novej oblasti milióny dolárov.

Ani jeden zo sociálnych produktov Google, ako napríklad Buzz či rozbiehajúci sa projekt “+1”, sa doteraz nedokázal v konkurencii známych sietí presadiť.

A napokon, ani taký Facebook nemá zaručené, že jedného dňa v blízkej budúcnosti nestratí lesk.

Prvé správy o zastavení rastu jeho používateľov už prišli pred týždňom.