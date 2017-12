Hladina morí stúpa rekordne rýchlo

Americkí vedci zistili, že hladina morí stúpa najrýchlejšie za posledné dve tisícročia.

21. jún 2011 o 11:34 Tomáš Prokopčák

PHILADELPHIA, BRATISLAVA. Hladina morí každoročne stúpa. Americkí vedci teraz zistili, že toto stúpanie je v súčasnosti najrýchlejšie za posledných zhruba 2100 rokov.

Podporuje to predpovede, že do konca tohto storočia by sa morská hladina mohla zdvihnúť v priemere o trištvrte metra až dva metre. Záleží to od topiacich sa ľadovcov.

Vedci z University of Pennsylvania študovali vzorky pôdy, ktoré odoberali vrtmi v močiaroch Severnej Karolíny. V týchto vzorkách pôdy sledovali stav fosílnych dierkavcov, drobných morských živočíchov.

V rôznej hladine žijú rôzne druhy a preto ich zloženie v pôde naznačuje, aké bolo more hlboké. A tiež, ako vysoko bola hladina.

Vďaka tomu výskumníci zistili, že od zhruba roku 200 pred našim letopočtom až po prelom prvého a druhého tisícročia nášho letopočtu bola hladina morí stabilná.

Potom však začali moria stúpať rýchlosťou asi pol milimetra za rok. Bolo to v období takzvaného Stredovekého klimatického optima, keď sa podnebie na planéte výrazne oteplilo.

Americké vrty následne ukázali, že zhruba po štyristo rokoch sa hladina morí zase ustálila. Vtedy pretrvávala Malá ľadová doba. Po jej konci, v 19. storočí začali moria znovu stúpať a tento fenomén sa pravdepodobne zrýchľuje. Rast hladiny asi o dva milimetre ročne pravdepodobne znovu súvisí s otepľovaním planéty.

„Stúpanie hladiny morí je možný ničivý dôsledok klimatickej zmeny," hovorí vo vyhlásení Benjamin Horton, spoluator štúdie pre magazín Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

„Rastúce teploty roztápajú pevninský ľad a zohrievajú oceánske vody."