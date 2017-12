Ako minie Apple svojich 70 miliárd dolárov?

Apple má podľa predpokladov na účtoch viac ako 70 miliárd dolárov v hotovosti. Dočkáme sa po dlhšej dobe veľkej akvizície v podobe kúpenia Nokie, HTC, či ARM?

21. jún 2011 o 8:00 Matúš Paculík

Možnosť, že Apple bude nakupovať je síce len hypotetická a najväčšie slovo by tu mal protimonopolný úrad, jedná sa však hlavne o hodnotu samotných spoločností, ktorá je zaujímavá.

Podľa serveru Asymco by Apple so 70-timi miliardami vo vrecku mohla teoreticky zhltnúť Nokiu (tá sa však pred nedávnom upísala Microsoftu), HTC, RIM, Motorolu a dokonca by mohla mať chuť aj na Samsung.

Pohľad do histórie nákupných zvyklostí Apple ale k tomuto scenáru príliš predpokladov nedáva. Apple v minulosti nezvykla kupovať výrobcov hardvéru, ale skôr na spoločnosti držiace dôležité patenty, či zaujímavé technologické riešenia.

Kúpi Apple ARM?

Zaujímavou kúpou by pre Apple mohla byť spoločnosť ARM, ktorej hodnota by najbližšie obdobie určite nemala klesať. Architektúra x86 sa totiž pri tabletoch zatiaľ neosvedčila nielen Intelu s ATOM platformou, ale ani konkurenčnému AMD s novinkou Ontario.

Architektúra ARM má pri mobilných prístrojoch silnú nadvládu a svoje riešenia tu ponúkajú také veľké značky, ako je Samsung, NVIDIA, PowerVR, Qualcomm a samozrejme aj samotný ARM s multimediálnou platformou Mali.

Apple má na ARM architektúre založenú úspešnú rodinu smartfónov iPhone a tabletov iPad, pričom podľa uniknutých informácií na nej chystá aj prvý notebook.

A to by mohol byť dôvod na to, aby v Apple mali pod kontrolou výrobu a vývoj srdca svojich prístrojov, vrátane dohľadu nad dôležitými patentami. Do budúcna by to bolo určite vhodnejšie riešenie, ako odkúpenie spoločností Nokia, HTC, RIM, či Motorola (zvládne pokojne aj všetky).

Na druhú stranu, záujem o ARM by mohol mať Microsoft, ktorého nový operačný systém Windows 8 prichádza so silnou podporou ARM architektúry. Navyše sa len pred nedávnom na verejnosť dostali zmluvy so spoločnosťou NVIDIA, ktorá sa už nejaký čas snaží naštartovať herný biznis na tabletoch a veľké plány tu má aj s GPGPU.

Ak k tomu na záver prirátame aj to, že Microsoft má vlastné kapacity na návrh čipov, môže sa pred nami črtať správny adept na kupcu ARM.

Nokia a jej Symbian

Kým Apple rozmýšľa nad tým, ako utratiť peniaze, konkurencia sa snaží nabrať druhý dych. Nokia sa po nečakanom spriatelení s Microsoftom zatiaľ nehrnie do razantného pochovania svojho operačného systému Symbian.

Fínsky výrobca sa sústreďuje primárne na trhy, kde majú smartfóny najväčšie zastúpenie, čo má za následok určité ignorovanie Slovenska a aj Českej republiky.

Naopak nového spojenia Nokie a operačného systému Windows Phone 7 si môžu vychutnať zákazníci v Nemecku, Holandsku, Francúzsku, Anglicku, Španielsku a Taliansku. Na náš trh sa aktuálne blížia len novinky so Symbianom – luxusná Nokia Oro a manažérsky model E6.

Novinky od Google

Na koniec roka má Google prichystanú novú verziu systému Android, pričom pokračuje v zaujímavom značení a my sa môžeme tešiť na Ice Cream Sandwich.

Spolu s týmto systémom by sa mali smartfóny pohnúť o poriadny kus dopredu. Štandardom sa pri High-end modeloch stanú dvojjadrové procesory s frekvenciou až 1,5 GHz, silnou grafickou časťou a možno sa tu dočkáme aj premiéry riešenia NVIDIE s kódovým označením Kal-El.

Zatiaľ finálne nepotvrdené je rozlíšenie 1280×720 bodov, s ktorým sme sa do teraz stretávali len pri notebookoch, alebo drahších tabletoch. Ak sa vám terajšie maximum v podobe qHD rozlíšenia 540×960 bodov zdalo neprekonateľne jemné, bude ešte „horšie“.