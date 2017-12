Budú raz ľudia poskladaní z prasiat?

Laser môžu vytvoriť aj živé bunky, mladé hviezdy pľujú do svojho okolia vodu a orgány na transplantáciu raz môžu pochádzať z prasiat. Týždeň vo vede.

20. jún 2011 o 11:35 Tomáš Prokopčák

Čo sme si všimli

Laser? To je také to elektronické čudo, s ktorým sa stretávame v rôznych strojoch a prístrojoch. Možno takto by niektorí ľudia definovali laser.

Táto predstava však nie je úplne správna. Laser môže byť dokonca „živý". Americkí vedci totiž po prvý raz vytvorili laser s použitím biologického materiálu. Vzali ľudskú embryonálnu kmeňovú bunku a proteín z medúzy, ktorý spôsobuje fluorescenciu. A potom takúto bunku umiestnili medzi zrkadlá. +Čítajte viac na Nature

Európska sonda COROT objavila desiatku nových exoplanét. Počet potvrdených tak prekročil hranicu 560. Okrem týchto však jestvujú stovky ďalších, ktorých existenciu ešte treba overiť. Väčšinou ide o obrovské planéty, ktoré obiehajú extrémne blízko svojich materských hviezd. +Čítajte viac na BBC

Potrebujete novú obličku? Vypestujú vám ju prasatá. Aj takto môže vyzerať budúcnosť medicíny. Japonským vedcom sa totiž u laboratórnych zvierat podarilo vypestovať orgány, ktoré patrili inému druhu.

Kmeňové (indukované pluripotentné) bunky z potkanovi vložili do embryí upravených pokusných myší. Vznikli myši, ktoré mali orgány potkanov. Podľa vedcov by sa postup dal zopakovať aj u ľudí a prasiat, ktoré by vytvorili orgány vhodné na transplantáciu. +Čítajte viac na Daily Telegraph

O čom sme písali

Voda vzniká aj na mladých hviezdach. Zistili to astronómovia, keď pomocou infračerveného ďalekohľadu prenikli cez oblak okolo hviezdy v súhvezdí Perzeus. Mladá hviezda tam vystreľuje vodu do svojho okolia. +Čítajte viac

V stredu večer sme pozorovali jedno z najdlhších zatmení Mesiaca v tomto storočí. Pozorovali ho aj naši čitatelia a pochválili sa nám fotografiami. Niektoré z nich sme vybrali a uverejnili. +Pozrite si fotogalériu a video

Pred týždňom sme v tomto prehľade hovorili o sonde Voyager 1, ktorá na konci slnečnej sústavy objavila penu z magnetických bublín. Tento týždeň sa dokonca objavila správa, že americká sonda azda už slnečnú sústavu začala opúšťať.

Rýchlosť slnečného vetra sa totiž v jej okolí priblížila k nule a podľa všetkého Voyger 1 prechádza čudným, zmiešaných prostredím, ktoré úplne nesúhlasí so staršími predstavami vedcov. +Čítajte viac

Kedysi sme ich obdivovali. Najmä ak boli niekde v televízii a súčasťou dokumentárneho filmu. Dnes nám skôr prekážajú, obzvlášť ak bránia pohodlnému kúpaniu kdesi na dovolenke.

Vedci však zistili, že premnožené a žravé stáda medúz ohrozujú aj stabilitu morských ekosystémov. +Čítajte viac

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.