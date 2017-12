Google bude navigovať aj bez internetu

Zdá sa, že Google už čoskoro posilní svoju platformu Andorid navigáciou, ktorá bude fungovať aj vtedy, ak dátové spojenie nie je dostupné. A to nielen v mobiloch, ale aj ostatných zariadeniach, ktoré sú vybavené WiFi modulom nápomocným pre určenie polohy.

20. jún 2011 o 10:15 Milan Gigel

Týmto krokom chce firma reagovať na rozvíjajúcu sa spoluprácu medzi Microsoftom a Nokiou, ktoré plánujú uvedenie bezplatnej navigácie Nokia Maps na mobily so systémom Windows Phone 7. Tá umožňuje navigáciu nielen pri aktívnom dátovom spojení, ale aj z máp, ktoré boli vopred uložené na pamäťovú kartu či do zabudovanej pamäte mobilu.

Google Maps s režimom offline umožnia nahrať do zariadenia mapové podklady pre zvolenú oblasť vo formáte, ktorý umožní hlasovú navigáciu pri používaní v automobile. To má zaistiť udržanie trhovej pozície, ktorá sa zlepšila po tom, čo Google pridal do balíčka Maps funkciu hlasovej navigácie.

S offline navigáciou to firma skúšala aj v minulosti. Využívala pri tom vektorové výseky máp susediace s trasou, ktoré umožnili navigovať v momente výpadku spojenia, či pri návrate po rovnakej trase. S novým prístupom však bude navigácia univerzálna.

Analytici očakávajú, že Google týmto krokom rozšíri možnosti navigovania na vreckové prehrávače a rôzne zariadenia so systémom Android, ktoré nie sú mobilným dátovým spojením vybavené vôbec. Využije pri tom informácie o okolitých WiFi sieťach, aby pomohol pri určovaní polohy a pohybu.

Informoval o tom server gottabemobile.com.