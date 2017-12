Elektronický papier zvládne už aj videá

Pohyblivé obrázky a videá sa už čoskoro môžu stať bežnou súčasťou vydaní novín a časopisov určených pre elektronické čítačky. Firma AUO predstavila vylepšený elektronický papier s názvom Sipix, ktorý počíta aj s prehrávaním videí.

20. jún 2011 o 9:32 Milan Gigel

Má rozlíšenie 480x640 bodov a pracuje so štyrmi odtieňmi šedej. Jeho prednosťou je, že je dostatočne rýchly na to, aby si poradil so zobrazením videí rýchlosťou 6 snímok za sekundu. Vývojári tvrdia, že technológia má rezervy na zrýchlenie zobrazovania rýchlosťou 10 obrázkov za sekundu s vyhliadkami na ďalšie vylepšenia.

Ku komfortnému zobrazeniu videa so širokou škálou odtieňov má zatiaľ síce panel ďaleko, naďalej však zostáva energeticky úsporný pre použitie v bežných čítačkách. Práve nízka spotreba pri prekresľovaní obsahu a nulové čerpanie energie počas zobrazovania sú prednosťou elektronického papiera v porovnaní s ostatnými technológiami zobrazovania.

Ako vyzerá v akcii si môžete pozrieť v nasledujúcom videoklipe.

Informoval o tom server www.e-ink-info.com.