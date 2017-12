Intel chystá procesory pre mobily

Už o dva roky by sa na trhu mali začať objavovať prvé mobily, ktoré budú osadené procesormi z výrobných liniek spoločnosti Intel. Čipy Atom, ktoré poznáme zo sveta tabletov a notebookov poputujú aj do smartfónov, ktoré nosíme vo vrecku.

20. jún 2011 o 9:25 Milan Gigel

S výrobou samotných mobilov však Intel nepočíta. Svoje čipové riešenie ponúkne partnerom, od ktorých očakáva úspešnejšiu spoluprácu, akú si naplánoval v minulosti s Nokiou pri spoločnom vývoji mobilného operačného systému Meego.

Mobilné čipy budú postavené na technológii 3-D tranzistorov, na ktorej firma pracuje už 10 rokov. Tá má zaistiť vysoký výkon procesorov s extrémne nízkou energetickou náročnosťou. A to je v mobilných zariadeniach s akumulátorovým zdrojom energie viac ako dôležité.

Intel si od vstupu na mobilný trh sľubuje mnoho aj napriek tomu, že ten je v súčasnosti takmer úplne pod kontrolou architektúry ARM. Ak by sa firme podarilo v novom segmente presadiť s rokmi zaužívanou architektúrou x86, mohlo by to znamenať ešte výraznejšie priblíženie počítačového a mobilného segmentu s intenzívnejším presahom aplikácií a služieb na oboch platformách.

Preraziť v silnej konkurencii firiem Qualcomm, Texas Instruments a Samsung, ktoré sú výrobcami súčasných čipov nebude jednoduchšie. Sú dlhodobými hráčmi s pevnými pozíciami, ktorí dokážu ponúknuť to, čo trh očakáva. Intel by musel výrazným smerom posunúť mobilné možnosti vpred a otvoriť tak novú mobilnú éru.

