Klimatológovia protestovali proti vyhrážkam

Hystéria okolo problému klimatickej zmeny rastie. Austrálskym vedcom sa vyhrážajú smrťou.

21. jún 2011 o 0:00 TASR

SYDNEY, BRATISLAVA. Stovky austrálskych vedcov sa v pondelok zhromaždili v Canberre na proteste proti obťažovaniu, ktorému sú podľa vlastných slov vystavení pri rastúcej hystérii okolo diskusie o klimatických zmenách. Informovali o tom miestne médiá.

Vedci vyzvali politikov, aby im pomohli zastaviť šírenie dezinformácií zo strany odporcov teórií o klimatických zmenách, v dôsledku ktorých dostávajú dokonca vyhrážky smrťou.

Šéfka Federácie austrálskych vedeckých a technologických spoločností Anna Maria Arabiová uviedla, že niekto sa jej vyhrážal smrťou prostredníctvom e-mailu len dnes ráno.

"Je to absolútne neprijateľné," citovala ju televízia ABC. "Život žiadneho vedca by nemal byť nikdy ohrozený len pre to, že robí prácu, ktorú robí," dodala.

Viacero popredných austrálskych vedcov, ktorí sa zaoberajú klimatickými otázkami, bolo tento mesiac terčom vyhrážok alebo nadávok v telefonátoch a e-mailoch, po čom ich museli presťahovať do bezpečia, uviedla televízia v správe.

Profesor David Koroly z Melbournskej univerzity uviedol, že vyhrážky smrťou dostáva vždy, keď hovorí verejne o klimatických zmenách.

Arabiová informovala, že vedci spúšťajú kampaň nazvanú Rešpektujte vedu (Respect the Science), v ktorej žiadajú verejnosť, aby dôverovala usilovnej vedeckej práci preverovania všetkých zistení využívaných pri rozhodovaní.

Výzva vedcov prišla v čase, keď sa v Austrálii zintenzívňuje politická diskusia o vládou plánovanej dani z emisií skleníkových plynov. Opoziční lídri žiadajú referendum o návrhu.

Zdroj: DPA