Európania chcú chrániť svoje osobné údaje na internete

Ľudia nenakupujú online, pretože sa obávajú zneužitia informácií.

17. jún 2011 o 10:58 TASR

BRUSEL. Traja zo štyroch Európanov akceptujú skutočnosť, že uvádzanie ich osobných údajov tvorí súčasť ich každodenného života. Majú však obavy, ako spoločnosti, vrátane vyhľadávačov a sociálnych sietí, ich osobné údaje využívajú, uviedla vo svojom prieskume Európska komisia.

Podľa prieskumu, ktorého výsledky uverejnil vo štvrtok Eurobarometer, 62 percent ľudí v Európskej únii poskytuje minimálny objem požadovaných informácií. Túžia tak ochrániť svoju totožnosť. Správa uvádza, že 75 percent ľudí by chcelo mať možnosť kedykoľvek vymazať svoje osobné informácie na internete mať tzv. právo byť zabudnutý. Myšlienka prijatia príslušných opatrení na úrovni EÚ má takisto širokú podporu. Pokiaľ ide o ochranu údajov, až 90 percent ľudí v Európe chce mať rovnaké práva.

Ľudia dávajú svoje údaje pri nákupoch

Väčšina ľudí je zvyknutá uvádzať svoje osobné údaje pri nákupe na internete alebo používaní sociálnych sietí. Zároveň sa však obávajú toho, ako sú ich údaje využívané, a majú pocit, že na ich využitie nemajú vždy vplyv, povedala o výsledkoch prieskumu podpredsedníčka EK a komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová. To je podľa nej dôvod prečo je pri modernizácii pravidiel ochrany údajov potrebné výslovne ozrejmiť, že ľudia by mali mať právo, nielen možnosť, stiahnuť svoj súhlas so spracovaním údajov.

Veľa ľudí nenakupuje online, pretože majú obavy v súvislosti s ochranou svojich údajov. To je prekážkou rozvoja jednotného trhu s digitálnym obsahom v Európe a bráni nám v oživovaní hospodárstva. Títo ľudia majú takisto obavy, pokiaľ ide o zabezpečenie ich totožnosti na internete. Na tento problém budem reagovať čoskoro prostredníctvom predloženia návrhu právneho aktu, povedala ku tejto téme podpredsedníčka EK Neelie Kroesová, ktorá má na starosti európsku digitálnu agendu.

Pripravujú reformu

Komisia v súčasnosti pripravuje reformu pravidiel ochrany údajov na úrovni EÚ. Cieľom reformy je chrániť údaje jednotlivcov vo všetkých oblastiach politiky vrátane presadzovania práva, znížiť byrokratickú záťaž podnikov a zabezpečiť voľný pohyb údajov v EÚ. Komisia má v úmysle predložiť osobitné návrhy do konca tohto roka.

Hlavnou zásadou pravidiel EÚ v oblasti ochrany údajov je, že používatelia musia dať k použitiu ich údajov súhlas. Tieto informácie nemožno poskytovať ďalej bez súhlasu používateľa a spoločnosti ich môžu využívať len na tie účely, pre ktoré dostali súhlas.

Uskutočnenie prieskumu Eurobarometer o ochrane údajov a elektronickej totožnosti v EÚ si vyžiadali oddelenia EK pre spravodlivosť, informačnú spoločnosť a médiá a ich Spoločné výskumné centrum.