Steam má nové MMO hry a púšťa k vode Crysis 2

16. jún 2011 o 17:20 Ján Kordoš

Do portfólia Steamu teraz pribudli aj doposiaľ pomerne prehliadané MMO hry. Výhradne na multiplayer zamerané projekty sa stali v hernom svete fenoménom, najznámejším je World of Warcraft. Na Steame však nájdete hry s momentálne stále obľúbenejším modelom free-to-play. Hru si stiahnete zadarmo, máte ju k dispozícii s menšími obmedzeniami a platíte len za bonusový obsah či ďalšie rozšírenia. Prístupné sa stávajú nasledovné hry: Spiral Knights, Forsaken Worlds, Champions Online: Free for All, Global Agenda: Free Agent a Alliance of Valliant Arms.

Poplatky v hrách budú vykonávané cez systém mikrotransakcií na Steame, ktorý je dostatočne overený. Práve F2P hry zažívajú momentálne rozmach a dokonca si na seba zarábajú. Nádherným príkladom je MMORPG Lord of the Rings Online, ktorý vyšiel pred niekoľkými rokmi s pravidelnými mesačnými poplatkami, no výrazne sa tento projekt nepresadil. Vývojári presedlali na F2P model a hra je zrazu i zisková. Ak máte teda záujem, vyskúšajte si nové MMO zo Steamu, v prípade záujmu sa im môžeme venovať i bližšie.

Krátku informáciu dodáme aj k dnešnej správe o stiahnutí Crysis 2 zo Steamu. Pôvodne sa predpokladalo, že akčný titul stiahlo Electronic Arts, ktoré túto informáciu však dementovalo. Následne vyplávalo na povrch, že Crysis 2 stiahlo samotné Valve kvôli porušeniu zmluvných podmienok. Čo presne je predmetom sporu, sa nevie. S veľkou pravdepodobnosťou bola porušená exkluzivita, ktorú zahŕňajú nové zmluvné podmienky na Steame - Crysis 2 si totiž môžete zakúpiť i na Direct2Drive, Impulse, Amazone a čoskoro i prostredníctvom digitálnej distribúcie Origin od EA. Porušenie zmluvy nie je korektné nikdy, avšak diktované podmienky Steamu nám začínajú páchnuť monopolom.

Zdroj: VG 24/7, Gamefront, VG24/7