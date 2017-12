Relic pracuje na Warhammer 40.000: Dawn of War III

17. jún 2011 o 7:40 Ján Kordoš

Oba doposiaľ vydané projekty sa od seba odlišujú samotnou hrateľnosťou a datadisky - ktorých mimochodom nebolo málo - pôvodnú hru výrazne rozširovali. Dawn of War III bude zas o niečom inom, potvrdil to šéf THQ Danny Bilson. Rozhodne neprotestujeme. Nový projekt si vezme z každého dielu niečo dôležité a zároveň sa začne viac orientovať na strategické elementy, než tomu bolo v Dawn of War II.

V dvojke sme sa totiž výrazne venovali taktickým manévrom priamo v boji a hrateľnosť bola z veľkej časti založená na spojených princípoch real-time stratégie a akčného RPG. Tomu by malo odzvoniť, zelenú dostanú globálne boje pripomínajúce MMO. Nemáme žiadne obavy, portfólio Relicu hovorí jasnou rečou: Homeworld, Impossible Creatures, Company of Heroes, Dawn of War. Viac informácií bude odhalených v auguste.

Zdroj: VG 24/7, Gameguru(obr.)