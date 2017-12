Electronic Arts spúšťa digitálny distribučný kanál Origin

16. jún 2011 o 8:45 Ján Kordoš

Crysis 2 bude prvým z lákadiel, ktoré Origin ponúkne, exkluzívne sa tu objaví Alice: Madness Returns, neskôr pribudne napríklad MMORPG Star Wars: The Old Republic. Origin je nasledovníkom neúspešného EA Store, ktorému sa medzi hráčmi vôbec nepodarilo presadiť. Chýbať nebudú ani sociálne služby, ktoré dobre poznáme od konkurencie. Electronic Arts sa tak odvážne snaží presadiť v tvrdej konkurencii iných digitálnych distribútorov na PC platforme. Istotne im pomôže čo najširšie portfólio hier, do ktorého by časom mohli pribúdať i staršie tituly.

Ak si teda budete chcieť zakúpiť niektorú novinku od EA pre PC, je veľmi pravdepodobné, že budete musieť mať konto na Origine. Nemusíme dodávať, že Electronic Arts bude musieť zaujať výhodnejšou cenou a bonusovým obsahom. Zbytočné otravovanie majiteľov legálne zakúpených hier protipirátskymi ochranami už vzbudilo obrovskú nevôlu hráčov napríklad pri službe Uplay od UbiSoftu.

Zdroj: Shacknews